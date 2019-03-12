Galatasaray'ın 5-0 kazandığı maça Muslera'dan bahsederek başlanır mı? En sonda söylenecek olanı en başta söylemek lazım. 8 yıl önce Copa America'yı kazanıp geldiğinde "Elleri küçük" denilen Muslera, Uruguay tarihinin en çok forma giyen kalecisi. Bir zamanlar Sneijder'e yapılan itibarsızlaştırma dedikoduları onun için de şimdi "Ama ayakları kötü" diye yapılıyor. Galatasaray, Muslera ile çok kupa kazandı, Uruguaylı dün de tek golle önde olan takımını iki kez ipten aldı.

İlk yarıda Ndiaye'yi tek bırakıp sağda Mariano-Feghouli ve Belhanda geniş üçgenini solda iki Emre ve Onyekuru ile kuran Terim, son haftalarda defansı dibe vurmuş Antalya'nın işini ikinci yarıya bırakmamaya kararlıydı. Orta kalitesi hâlâ soru işareti ama Feghouli'nin arayan oyunu skoru getirdi.

Bülent Korkmaz'ın elinde orta saha yok, dün rakip kalede 7 kez çerçeveyi buldular ama tabelada sıfırda kaldılar.

İkinci yarıda geriye dönemeyen rakibi karşısında G.Saray farka koşarken bu oyun Antalya için Ankaragücü'nden 4 yedikleri maçın bir tekrarıydı.

3 haftalık ara öncesi ligin en çok berabere kalan takımı Bursa'ya konuk olacak olan G.Saray, kayıpsız çıkarsa 20 günlük boşlukta dün en sonunda siftah yapan Diagne'yi assolist olarak son 8 haftada sahneye sürebilir.

Onyekuru'nun asist özürlü oyununa sabreden Terim dün bu ısrarının karşılığını oyuncusunun tek vuruş becerisiyle aldı. Ndiaye pas tercihlerinde biraz daha sakin kalabilse ve Emre Akbaba da artık çok teknik de olsa ayakta kalamıyorsa bugünün futbolunda işin zor gerçeğini kabul edip arada bol bol salonda çalışırsa, kalan haftalarda forma ve arma zaten tarihten...