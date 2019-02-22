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BÜLENT TİMURLENK
22 Şubat 2019, Cuma BÜLENT TİMURLENK

Avrupa Ligi üvey evlat mı?

Tur için yemeden 2 atman gereken maçta topu santrforun ile buluşturamıyorsan ya da santrforun topla buluşacak kadar güçlü değilse kaderine razı olursun. Dün ilk 45 dakikanın ardından oyundan çıkması gereken adam Mbaye Diagne'ydi. Yerden ayağa pas oynayan ikinci yarı Henry Onyekuru'yu en öne atıp gol vuruşu olan hazır olmasa da kalitesi malum Emre Akbaba'yı alabilirdi. Fatih Terim, ilk değişiklik için 78 dakika bekledi. Galatasaray'ın oyunu Süper Lig'de birçok takıma yetebilir ama dört asını bırakıp geldiği İstanbul'da turu geçmişti. Portekiz ekibi ilk maçın skor avantajıyla kontrollü oynadı. İki hafta sonraki hayati Porto deplasmanını da düşündüler elbette. Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin oyunu yine tatminkâr ama Terim'in takımı iki beki Mariano ve Nagatomo'dan yeterli hücum desteğini alamadı. Hücuma daha fazla katkı vermesi gereken oyuncu olan Ndiaye maç boyunca sadece 1 dikine diripling yaptı. İlk maçtaki ucuz penaltıyı ve dün akşamki ofsayt nedeniyle iptal edilen golü düşünürsek 'nın Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ı getirip 'ne üvey evlat muamelesi yapması bu sezonun en talihsiz kararı oldu. Galatasaray bu stoper ikilisini ve santrforu sezon başında transfer etmiş olsaydı Avrupa'da başka bir hikâye yazabilirdi. Terim'in takımının artık önünde iki hedefi var: Bu hedefler yolunda ya Diagne'ye göre oynayacaklar ya da Diagne kulübede oturacak.

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