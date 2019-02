Artılarımız - eksilerimiz

Galatasaray için kilit Onyekuru ve Muslera

+ Galatasaray çok zor ama imkansız olmayan bir rövanşa çıkıyor Lizbon'da... 10 yıl önce Benfica'yı deplasmanda yenmiş kadrodan çok daha iyi bir kadro var Fatih Terim'in elinde ve 2-1'in rövanşında risk almayı seven hoca bütün riskleri alacak. Fernando'nun sarı kart cezalısı olması oyuncunun son dönemdeki form grafiğine bakınca Galatasaray için handikap gibi görünmüyor.

+ Tura ortak olabilmek için Onyekuru'nun hızlı çıkışları kilit olacak. Belhanda ile Feghouli çok formda ve elbette umudu 90 dakikaya yayabilmek için "Panter" Muslera'ya ihtiyaçları var.

- Luz Stadı'ndaki atmosfer Galatasaray'ın stadından farklı değil. Benfica tribünleri hakem üzerine oynamayı biliyor. İlk maçta hakem kurbanı olan Galatasaray için adil düdükler şart.

- İki hafta sonra ligde Porto deplasmanına gidecek olan Benfica, İstanbul'a getirmediği as oyuncularını rövanşta sahaya sürecek. Grimaldo'nun bekten hücuma verdiği katkı, Pizzi'nin futbol aklı, Portekiz ekibinin oyununu daha üst seviyeye taşıyacak. İlk maçtaki skorun rehavetine düşeceklerini sanmıyorum.

+ Son 4 sezonda da UEFA Avrupa Ligi'nde bu turu geçen Benfica'da ilk maçta galibiyet golünü atan Seferovic karşısında Marcao-Luyindama ikilisinin ortaya koyacağı oyun tabelayı belirler. Gücünü 90 dakikaya yayabilen Benfica karşısında ayakta kalabilmek için ilk golü atmak lazım.



Fenerbahçe'de tur Harun'un ellerinde

+ Avrupa Ligi'nde ilk maçı 1-0 kazanan takımların turu geçme oranı yüzde 57.8. Kadıköy'de gol yememek mühimdi ama şimdi St Petersburg'da atmadan tur zor gelir. Fenerbahçe, 1-0'ın avantajıyla kapanacak ve kanattaki Moses ile hızlı çıkmaya çalışacak. Sakat Valbuena ve Isla, Ersun Yanal için büyük handikap. Bu oyunda Ayew santrfor oynamalı, Slimani'nin ağırlığı bu oyun planını kaldırmaz. Defanstan çıkan pasların kalitesi iyi olursa Yanal'ın takımı gol bulur.

+ Ligi iki mağlubiyetle kapatan ve 9 Aralık'tan bu yana tek resmi maçını Kadıköy'de oynayan Zenit, geride kalan haftada lige hazır olmak için mutlaka idman temposunu düşürüp taktik idmanlara ağırlık vermiştir. İlk maçta son 30 dakika ayakta kalan taraftılar. Dzyuba'ya karşı mükemmel oynayan Sadık bu oyununu tekrarlamalı.

- İlk maçta kurtardığı penaltıyla turun anahtarı olan Harun'a çok iş düşecek. Rus takımlarıyla deplasmanda oynadığımız son 11 maçta galibiyetimiz yok. Bu 11 maçın 4'ünde olduğu gibi beraberlik Fenerbahçe'ye yetecek. Tur, Harun'un ellerinde olacak.

- Bir Rus takımıyla Şubat ayında deplasmanda oynamak her Avrupa takımı için zordur. Saint Petersburg'da maç saatinde yağış yok ama hava eksi 5 ile 8 derece arasında değişecek. Fenerbahçe İstanbul'dan 18 derece farka gidiyor. İyi ısınma, doğru krampon seçimi de taktik kadar önemli...