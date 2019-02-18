3 SORU 3 CEVAP



Maçta öne çıkan isimler kimlerdi?

G.Saray'ın geçen sezon şampiyonluğunda sahnede Gomis ve Rodrigues varken Belhanda ve Feghouli tartışma konusuydu. Bu ikili son haftalarda oyuna ağırlıklarını koydu. Benfica maçının kötü orta sahasını yenileyen Terim, hem soyunma odasına gözdağı verdi hem de kadroyu verimli kulandı. Maçın en iyisi Feghouli. Oyun zekası yüksek Emre, güçlendiğinde daha çok katkı verecek



Diagne'nin eleştirilmesi doğru mu?

Diagne 10 milyon Euro'ya alındığı için hemen iki maçta 10 gol atması bekleniyor. Roma'nın santrforu Dzeko, nisan ayından beri evinde gol atam-ı yor. Ronaldo, Juventus formasıyla ilk 3 maçında gol atamadı. Yarım devrede 20 gol atmış adamı saçı başı yüzünden toprağa gömmemeli. Ancak Diagne 'Balotelli'cilik oynamaktan vazgeçmeli. Balotelli'nin dahi Balotelli'ye faydası yok



Kasımpaşa'nın golcülerini satması oyuna nasıl yansıdı?

Kasımpaşa'nın ilk yarıda attığı 37 golün 26'sını yüklenen Diagne ve Eduok'u satan yönetim, belli ki tasfiye kararı almış. Defansı ilk yarıda da kötüydü ama Diagne'nin 20 golü takımı ayakta tuttu. Yani ne Kemal Özdeş o kadar başarısızmış ne de yerine gelen Mustafa Denizli o kadar başarılı!