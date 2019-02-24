BEŞİKTAŞ'TA BEKLER FORMDA

Sezonun 2. yarısında Erzurum beraberliği dışında kayıp yapmayan Beşiktaş, yarıştığı tek kulvarda iddiasını devam ettirmek için derbiyi kazanmak zorunda. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi trafiği nedeniyle örselenmişlerdi. Şimdi ise tek hedefleri var: Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi biletine uzanacakları ikincilik. Burak Yılmaz büyük maçların oyuncusu ama Beşiktaş'ın yüksek skor gücü sadece Burak'a bağlı değil. Ve son haftalarda pas oyununu iyi oynuyorlar.

İki eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve Caner Erkin geçen hafta Malatya deplasmanında asist yapan isimlerdi. Caner elbette Fenerbahçe'nin kuvvetli sağ kanadı yüzünden savunmayı düşünmek zorunda ama ikisinin kalitesi Beşiktaş için artı.

Ljajıc'ın yokluğunda Şenol Güneş orta sahada Kagawa ya da Oğuzhan'ı kullanmaz ise Atiba ve Medel'in önünde Dorukhan yer alacak. Kaleyi cepheden gördüğü pozisyonlarda iyi vuruşları olan ve oyunun iki tarafının da hakkını veren Dorukhan derbinin kader adamı olabilir.



LJAJİC'İN YOKLUĞU CİDDİ SORUN

Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Ligin ilk yarısında G.Saray'a penaltıdan da olsa gol atan Ljajic'in bu derbide cezalı duruma düşmesi Beşiktaş adına en büyük eksi. Sırp oyuncu, sadece pas bağlantıları ve gol yollarında değil serbest vuruşlarda da Beşiktaş'ın en büyük kozuydu. Güneş, Beşiktaş'ın başında içerde ve dışarda Fenerbahçe'ye karşı hep oyunu kilitleme peşinde oldu. Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın forvet oynamasını bekleyenleri Güneş, Atiba-Medel-Dorkuhan orta sahası ile yine hüsrana uğratabilir.

Quaresma'da gri yok. Ya siyah ya beyaz. Devre arasının kalbi kırık adamı malum kalitesiyle derbinin kahramanı mı olacak yoksa iki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan sorumsuz mu olacak? Bir gerçek var. Lens'in istikrarsız oyununda ve Ljajic'in yokluğunda Quaresma'nın yapacakları çok mühim.

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a sadece Başakşehir ve Galatasaray'ı yenmek yetmiyor. Kendi maçlarını kazanıp bu iki takımın ekstra puan kayıplarını gözleyecek. Bu yüzden derbi sonrası liderle çift sayılı rakamlara ulaşabilecek puan farkı Kartal'a havlu attırabilir



TOLGAY AYAKTA KALIRSA...

F.Bahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor ama ligin ilk yarsında iki ezeli rakibine de kaybetmedi. Kabul edelim, Zenit'e elendikten sonra Ersun Yanal'ın takımı için bu zorlu deplasmandan 1 puan iyi sonuç. Yanal da sahaya mutlak galibiyet yerine 'Kaybetmeyelim' kadrosu sürecektir.

Mehmet Ekici derbiye yetişse bile maç eksiği var, Zajc böyle üst düzey bir maçı bir kez giydiği Fenerbahçe forması ile kaldırmaması doğal. Benzia lig kadrosunda yok. Geriye tek isim kalıyor o da devre arasında Beşiktaş'a gelen Tolgay Arslan. Zenit maçının ikinci yarısında Fenerbahçe'yi toparlayan Tolgay, büyük tribün baskısı altında oynayacak. Ayakta kalırsa Fenerbahçe de ayakta kalır aksi takdirde Mehmet Topal-Jailsonlu orta saha maç boyu Beşiktaşlıları kovalamak zorunda kalır. Avrupa'da kullanamadığı Isla-Dirar sağ kanadı derbiye zinde gelecek. Fenerbahçe'nin santrforuna top getirebilmesi için A planı bu. Karşılarında hücumcu bek Caner var ve onun arkasına atılacak toplar F.Bahçe'ye pozisyonlar getirebilir.

Moses, bir kanat oyuncusu. Koşu yoluna top atılan bir forvet değil. Konya maçında santrfor arkasına koşan Moses'ı Fenerbahçe çizgide tutabilirse adam eksiltme özelliği ile hem serbest vuruş kullanabilir hem de Soldado'ya top atabilir.



SADIK DERBİLERDE TECRÜBESİZ

F.Bahçe'nin gol problemi sezon boyunca sürdü ve bitecek gibi de görünmüyor. Avrupa kadrosunda olmayan ve geçen haftayı maç yapmadan geçiren Soldado, tek gol umudu. Slimani ve Frey'in kulübeden geldiklerinde neler yaptıkları ile okuduğunuz bu sayfa dolar.

Zenit karşısındaki defansif performans Beşiktaş derbisi öncesi hiç iç açıcı değildi. Evet, iki maç arasında 4 günlük bir süre var ama Saint Petersburg'a git-Avrupa'ya veda et- İstanbul'a dön kronolojisi Fenerbahçe'nin fiziksel olarak dinlenecek süresi olsa bile mental olarak bıçak sırtında Vodafone Park'a gelmesine neden olacak.

F.Bahçe savunmasında Sadık mı oynayacak Serdar Aziz mi? Vida, Atiba ve Burak gibi hava toplarına hakim Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, daha mantıklı bir tercih olabilir. Serdar'ın en azından derbi tecrübesi var. Sadık ve Skrtel geniş alanda zorlanan iki stoper ama bu handikaplarını fazlasıyla ortaya çıkartan ise ellerinde jailson ve Mehmet Topal'ın alan paylaşımında ve çevre kontrollerindeki zafiyetleri. Beşiktaş bunu yıllardır Atiba ile çözmüş durumda.