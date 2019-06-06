18 yaşına kadar himayemizde

Ölümüyle İspanya'yı yasa boğan Jose Antonio Reyes'in 11 yaşındaki oğluna Real Madrid kucak açtı. Real Madrid Başkanı Perez, Leganes altyapısında oynayan ve babasının ölüm haberini katıldığı bir turnuvada alan Jose Antonio JR'ın, 18 yaşına kadar maddi ve manevi himayelerinde olacağını açıkladı

Son olarak İspanya 2. Ligi'nde Extremadura forması giyen ve geçen hafta doğduğu kasabaya dönüş yolunda 120 km. sürat sınırı olan yolda 220 km hızla giderken aracının kontrolünü kaybederek 35 yaşında hayata veda eden Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid altyapısına alındı. Madrid şehrinin ufak kulübü Leganes altyapısında oynayan Jose Antony JR, babasının hayatını kaybettiği kaza öncesinde Madrid'de turnuvada mücadele ediyor ve gol krallığına koşuyordu. Cenaze töreni nedeniyle final karşılaşmasında oynayamayan küçük Reyes'e, Real Madrid Başkanı Florentina Perez kucak açtı. Perez 11 yaşındaki çocuğun artık Real Madrid altyapısında yer alacağını, maddi ve manevi olarak 18 yaşında kulübün himayesi altında kalacağını açıkladı.



BABASINA BU FOTOĞRAF VE BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ:

CENNETTEN BENİ KOLLAYACAKSIN

"Bu foto seninle geçirdiğim son zamana ait. Her zaman olduğu gibi bana öğütler verdin. Fakat bugün gittin ve gelmeyeceksin. Benim için çok zor bir gün baba. Bütün zamanımızı birlikte geçirmedik ama sadece sen ve ben birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyorduk. Gittiğin cennetten beni kollayacağını biliyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Seni seviyorum baba..."



YÜKSEK SÜRAT FELAKETİ OLDU

Kaza sonrası çıkan ilk raporda Jose Antonio Reyes ve iki akrabasının da içinde bulunduğu otomobilin 220 kilometrelik yüksek sürat nedeniyle yola tutunamadığı ve 100 metre sürüklendikten sonra ağaçlara çarparak alev aldığı yazıldı. Reyes ve yeğeninin hayatını kaybettiği kazada aracın arka koltuğunda bulunan akrabası otomobil yanarken kendini dışarı attı ancak Sevilla'da tedavi gören akrabanın vücudunun yüzde 65'inin yandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.