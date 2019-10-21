KABURGASI çatlak bir insan bırakın futbol oynamayı düz koşu bile yapmaz, işinden de rapor alır, oturur kanapede dizi film izler. Emre Belözoğlu, çatlak kaburgayla maça çıkma kararını elbette kendisi verdi. Yanal için vazgeçilmez bir oyuncu ama dün rakip kaleye daha yakın oynayan 39 yaşındaki genç futbolcu sezon başından beri en silik performansını ortaya koydu. 62'de sahneye çıkana kadar, 12 dakika önce yine kaburgasına bir diz darbesi almış yerde kıvranan Emre, kaptığı topla Vedat'a 'al da at' dedi.

Max Kruse'nin yokluğunda Zajc'ı tercih etmeyen ve oyunu daha yetenekli adamlar yerine daha çabuk savunmaya dönenlerle oynamayı tercih eden Yanal'ın takımı karşısında ev sahibi de ilk yarıda tempoyu yükseltemeyince, hazırlık maçı tadında bir 45 izledik. Fenerbahçe'nin kaleyi bulan ilk şutu maçın başında Emre'den gelmişti. İkinci isabetli şut ise Vedat'ın direkten dönen kafasını iyi takip eden Tolga'dan...

Mehmet Özdilek, Denizli'nin başında ilk maçına çıktı, elinde sihirli değnek yok ama Ege ekibi forvetteki hızlı adamlarına geçiş oyununu oynattırabilecek orta sahaya sahip değil. İsabetli pas oranları yüzde 70 ve pas yerine top birbirlerine isabet ettirmekle futbol oynamaya çalışıyorlar...

Sakatlıktan dönen Hasan Ali ve Rodrigues ile işlemeyen sol kanattan gelemeyen Fenerbahçe, tabelaya da oyuna da orta sahada Gustavo ve Ozan ile tutundu. Altay yüksek toplara kısa yumruk atan ve eleştirdiğimiz kaleciydi. "Alamayacağın topa çıkma"yı unuttu ve kalesinde golü gördü. Fenerbahçe'nin uzun maratonda kazanmayı öğrendiği ortada. Denizli'nin ise bu orta sahayla işi zor.

Fırat Aydınus zorluk derecesi çok da yüksek olmayan 90 dakika sonrasında kendisini beğendi mi acaba? VAR'ı az kullanın uyarısını almış VAR odası hakemleri bizim gibi maçı izleyeceklerse neden varlar?