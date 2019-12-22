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BÜLENT TİMURLENK
22 Aralık 2019, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Tebrikler Palut

Nzonzı-Serı-Lemına... Avrupa'da kime sorsanız "iyi orta saha" der... G.Saray'da bir araya geldiler ve çöktüler... Dün biri sakat, -biri resmi- ikisi kadro dışıydı. Ligde herhangi bir rakip karşısına -Selçuk orta sahasıyla çıkarsanız oyunu tutamazsınız. İlhan Palut defansını önde kurup G.Saray'ı uzun şişirme ortalara mahkum etti. Falcao'yu kaleden uzak tutmak gerekiyordu, başardı. Geçiş oyunu oynayacak orta sahası olmadığından da kontrataklara uzun tek toplarla çıktı. 2. gol (Belhanda'nın Fair Play ödülüne layık olduğu) ve kaçanlar bu futbol aklının tezahürüdür... Selçuk, 3 yıl önce futbolu bırakmış ve dün yakın arkadaşlarıyla halı sahada oynasa "Büyük topçuydu ama şimdi beli dönmüyor" derlerdi. Ömer sezonun en iyi niyetli futbolcusuydu ama iyi niyet bir yere kadar. Top sürerken çime bakandan büyük futbolcu olmaz. Teknik adamlar 3 puan alacaklarına inandıkları kadrolarla çıkarlar ama Terim'in 11'i ve 4-4-2 dizilişi ilk dakikadan inandırıcı değildi. 'nin hızlı kanatlarını karşılamak için 3-5-2 oynayabilir, 4'lü defansta ısrarcıysa Babel'i kulübede tutup Taylan ile başlayabilir, Donk'u 6 numaraya çekip, kulübedeki iki stoperinden birine forma verebilirdi. 2. yarıda değişikliklerin geç gelmesi de şaşırtıcı değil. Çünkü Terim ve yardımcıları sezonun ilk yarısının en formsuz ekibi... İlhan Palut'a tebrikler...

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