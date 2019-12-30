Beşiktaş'a karşı ilk 45 dakikada oynadığı futbolu Fenerbahçe bir hafta sonra Serdar Aziz hariç aynı 11 ile neden oynayamıyor ya da deplasmanlarda bıçak sırtında giden tabelalar ve puan kayıplarının sebebi nedir? Cevap saha içinde değil, Kadıköy'ün büyüsü ve taraftarın önünde coşkulu futbol. Dün Rize'de ilk 15 dakikada "gol geliyor" oyununu Deniz'in güzel frikik golüyle süslediler ama sonrası o sıkıntılı Fenerbahçe. Kanatlardaki oyuncularınız adam geçme yeteneğine sahip değil, bekleriniz de bindirmiyorsa rakibi açmak için Vedat'ın arkasında oynayan oyuncudan orta sahaya derinlik katmasını ve pas istasyonu olmasını beklersiniz. Bu kanat performansıyla Fenerbahçe çift santrfor oynayamaz. Kruse bu özelliklere sahip olmayınca, hücumlar Ozan'ın dikine oyununa kalıyor. Gustavo'nun da deplasmanlarda Kadıköy'den farklı olarak çok çıkmadığının altını çizmek lazım.

Rizespor, santrforsuz 11'iyle kornerden bulduğu gol dışında, bir kez daha geriye düşerse puan alamaz oyunuyla son düdüğü gördü. Hızlı çıkmazsanız Fenerbahçe'ye zorluk çıkartamazsınız. Tabii, ikinci golde Rize'de 100'den fazla maça çıkmış kaleci Gökhan'ın "Vurmaz oradan" rahatlığı ve oyunu okumadığından 30 metreden gelen şutta kalesinde pozisyon alamamasının da İsmail Kartal'ın takımının aldığı mağlubiyetinde payı var.

Deniz frikikte klas ama oyunda ağırlığı yok. Tolga'ya bu yaştan sonra teknik yükleyemezsiniz. 4 mevkide emanet oyuncularla deplasmanda kayıp serisine son vermek ve yeni yıla 3 puanla girmek elbette dünün tek artısı. Ersun Yanal devre arasında başka bir oyun bulmalı, elinizde Vedat varken deplasmanda rakip kaleye 15 hücum girişiminde santrforunuza gol kaçırma lüksü yaşat(a)mıyorsanız çözmeniz gereken bir problem vardır.