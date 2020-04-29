1- Her pazartesi gittiğim semt pazarında esnafla hafta sonunda oynanan maçlara dair kısa sohbetler vazgeçilmezimdi. Hakeme, kaçan gole isyan eder, teknik adamları eleştirirlerdi ve o soru "Kim şampiyon olacak ağabey?.." O soru şimdi yerini "Lig ne zaman başlayacak?"a bıraktı. Biliyorum bu zor günlerde "Futbola ne gerek var" diyenler de var hayatta ama oyuna tutkuyla bağlı olanların bir bildiği de var elbette. Futbol ne zaman dönerse hayat o zaman normalleşmiş olacak. Tedbirler yine olacak ama çocuklar parkta oynamaya başladıkları günden sonra top santra noktasına konacak. Bir maçın başlama düdüğü bugünlerde insanların umudu. Bu yüzden net tarih verilemiyor, planlanan takvim şimdilik temennileri kapsıyor.



Hazırlık döneminde kamp yapılması şart

2- ALTYAPIDAKİ ilk günden son maçına çıktığı güne kadar, 20-25 yıllık hayat diliminde futbolcuların bir yıl içinde tatil süreleri bir ayla kısıtlıdır. Uzun sakatlık dönemleri haricinde hiçbir futbolcu, üç ay topa vurmadan bir sezon geçirmemiştir. Bir sporcu idmansız yapamaz, yapmadığında huzursuz ve mutsuz olur. Şimdi 2 aylık ara tüm futbol dünyası için büyük bir deneyim ve üzerinden atlanması gereken yüksek bir duvar. Fiziksel olarak toparlanmak için önce ufak gruplarla başlayacaklar. Sonra çift kale maçlar. Bunları yapmadan nasıl maça çıkabilirler ki! Ailelerle geçen 2 aydan sonra futbolcu ve teknik adamları ailelerinden uzak iki 2 ay bekliyor. Birçok takım Avrupa'da hazırlık kampı ve maçlar süresince futbolcuların tesislerde kalmasını planlıyor. Doğru olan da bu.



TFF KULÜPLERE İDMAN UYARISI YAPMALI

3- İTALYA'DA futbol takımları için '18 Mayıs'ta idmanlara başlayabilirsiniz' kararına baktığımızda, bizde ufak gruplarla idmanlara başlayan kulüplerin (Beşiktaş ve Göztepe gibi) erken davrandıklarını görüyoruz. Salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri olan İtalya'da karantinanın biteceği 4 Mayıs'ta vefat edenlerin sayısında beklenen rakam, bizde bir günde vefat edenlerin iki katı olacak. Futbol Federasyonu'nun Bilim Kurulu ile görüşüp acilen kulüplere bir uyarı yapması gerekiyor. Takım idmanlarının başlangıç tarihi konusunda kulüpler inisiyatif almamalı...



VAR odasında tek hakem olacak

4- BAŞLADIĞI günden bu yana tartışılan ama artık oyunun vazgeçilmezi olan VAR ne olacak? VAR odalarında oturma düzeni sosyal mesafe kuralını karşılamıyor. Avrupa'da birçok ülke kalan haftalarda VAR odasında bir hakemin yeterli olacağını düşünüyor. Teknisyenlerle sosyal mesafeyi sağlayıp görev yapacaklar. Geçici olarak devreye girecek 5 oyuncu değişikliği hakkı da adale sakatlıklarının önüne geçmek için.



MAÇ VARSA GELİR VAR

5- TÜM liglerde sezonu bitirme hedefi elbette ki gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak takımları belirlemek için değil. Liglerde 8 ile 12 arasında değişen kalan haftaların yayın hakkını bugün oynanmandan Avrupa'da ödeyen, ödemeyi düşünen ve ödeyebilecek olan bir yayıncı kuruluş yok. Markalarının görünürlüğü için sponsorluk anlaşmaları imzalayan şirketlerin de kalan haftalar oynandığında tazminat hakkı ortadan kalkacak.



Puan eşitliğinde play-off olur

6- DEVLET kararı ile liglerini devam ettirmeyen ülkelerden UEFA'nın istediği play-off'u bizde yanlış anlayanlar var. Play-off, dörtlü ya da sekizli şampiyonu belirleyecek bir turnuva değil. Puanları eşit olan ve Avrupa kupaları bileti alacak takımların ve küme düşme hattındaki eşitliklerin çözülmesi için UEFA, 'play-off' diyor. Sezonda elde edilen sportif başarı dışında bir kriterle takımları Avrupa'ya göndermek mümkün değil çünkü UEFA'nın kesin uyarısı var, buna oynanmamış kupa finallerinden finalistlerini Avrupa Ligi'ne göndermek de dahil...



MASKEYLE FUTBOL OYNANMAZ

7- FUTBOL maskeyle oynanır mı? İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre görüş açısını engelleyen, oksijen alımını azaltan ve ilk 10-15 dakikadan sonra nem ve sıcak yüzünden rahatsızlık veren maskelerle futbol oynayabilmek mümkün değil. Maske, saha kenarındaki teknik kadro, top toplayıcılar, yayın ekibi, sağlık çalışanlarında mecburiyet olacak ama idmanlarda düz koşularda bile maskenin futbolcu performansını etkileyeceği ortada.