Fransa'nın aldığı karar futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılandı çünkü Avrupa'nın diğer 4 büyük ligi gibi Fransızların da mayısta idmanlara başlayıp kalan 10 haftayı haziran-temmuzda oynaması bekleniyordu. Mayıs ayı ortasında okulları açacağını iki hafta önce duyuran ve yine Avrupa'da şaşkınlık yaratan Fransa'nın eylül ayına kadar antrenman bile yapılamayacağını açıklaması elbette yeni sezonu da tehlikeye atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, çeyrek final maçını başka bir ülkede oynayacak, hazırlığını da başka bir ülkede yapacak. O. Lyon'un Juventus rövanşından alacağı sonuç da onların planlarını belirleyecek. Dün Ahmet Çakar'ın bu sayfalarda manşet olan "Fabrikalar, özel sektör çalışıyor, futbol neden başlamasın?" fikrini İspanya'da La Liga'nın Başkanı Javier Tebas da dillendirdi. Lig oynanmazsa zarar 1 milyar Euro'ya yakın ve Tebas şunu sorguladı: "Futbol sahası bir fabrikadan nasıl daha çok sağlığı tehdit eden bir alan olabilir.. "



İtalya'nın planı Fransızlardan farklı



Fransa'da PSG uzun ara öndeydi, önceki gün oylamadan şampiyon ilan edildiği kararı çıktı. Buna kimsenin itirazı yok. Avrupa Kupası bileti alanlar arasında da puan eşitliği yoktu. Küme düşen takımlardan Toulouse kararı mahkemeye taşıyacağını açıkladı, bu yeni bir kaos demek. İtalyanlar ligi bitirmeye kararlı ama bunu başaramazlarsa Fransızlardan farklı olarak oynanan son haftanın lideri Juventus'u şampiyon ilan etmeyecekler ama iki takım küme düşecek. Hollanda da playoff oynatmadan Ajax-Alkmaar'ı Şampiyonlar Ligi yolcusu yaptı ama bizden ve diğer ülkelerden farkları Hollanda'nın Devler Ligi'ne direkt takım göndermemesi. Hatırlarsınız, iki yıl önce Real Madrid ve Juventus'u eleyen, yarı finalde elenen Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iki tur oynamıştı. UEFA, yerel liglerin alacağı kararlara karışamadığından şampiyon ilan etmek ya da etmemek meselesi polemik konusu olmayı sürdürecek.



Michael Robinson'un ardından kalanlar...



Liverpool'un şampiyonluk hasreti bitecek, o da kutlamalara katılacaktı. 1983-84 sezonunda tek sezon formasını giydiği Liverpool ile 3 kupa birden kazanan ve kariyerine İspanya'da son veren Michael Robinson hafta başında hayata veda ettiğinde ülkenin iki büyük spor gazetesi Marca ve AS, ona birinci sayfalarını ayırdılar, AS Gazetesi, 6 sayfa yazdı hakkında. Robinson'un İspanya hikayesi elbette ki iki yıl oynadığı Osasuna günleri değildi. 28 yaşında öğrendiği İspanyolca ile ülkenin en önemli futbol yorumcularından ve programcılarından biri oldu. Avrupa'da üst düzey bir futbolcunun, gazetecilik ve televizyonculukta Robinson gibi başarılı olduğu örneği çok azdır. Geriye saygı duyulan bir hayat, Ertesi Gün serisi başta olmak üzere onlarca belgesel, röportaj ve arşivlerde yorumculuğu yaptığı yüzlerce maç kaldı... Oğluna en büyük mirası da buydu zaten...







Gelecek sezonu dört gözle bekleyen Jorge!



Koronavirüs günlerinin bir 'mağdur'u da İspanya'da manşetlere çıktı. Hikayesi biraz 'yok artık' dedirtecek cinsten. Jorge 26 yaşında ve işi yasal değil. Santiago Bernabeu Stadı çevresinde sezon boyunca karaborsa bilet satıyor. El Pais Gazetesi ona ulaştığında verdiği rakamlar ilginç. Sezon başında 6 kombine satın alan Jorge, Real Madrid'in lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında bu koltukları bir maçlığına yüksek bedelle kiralıyor. Bu elbette yasak ve Jorge sezonda 120 bin Euro kazanıyor. Gazeteye verdiği röportajdan bir cümleyle bitireyim: "Real Madrid, evinde Barça ve Atletico Madrid ile ve Şampiyonlar Ligi grup maçlarını iyi ki salgından önce oynadı da zarar etmedim. Artık gelecek sezona bakıyorum."