Altı ay önce size "Bu akşam Başakşehir'e karşı Trabzonspor'da Novak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth yok" desem, "İşi çok zor" derdiniz. O gün de dün akşam da sonuçta onların yerlerine başka futbolcular, yeni transferler forma giydi ama kalite farkı tabelayı belirledi. Pandemi döneminde ideal 11'i de taktiği de belirleyen futbolcuların sağlığı. Trabzonspor orta sahasına transfer ettiği iki oyuncudan birini diz sakatlığı yüzünden 6 ay kaybetmiş, diğeri kırmızı kart cezalısı. Başakşehir gibi üst seviye bir takım karşısında Nwakaeme ve Ekuban gibi fark yaratacak futbolcular da yok. Üstüne bir de Abdulkadir Parmak'ın eksikliği…

Trabzonspor önde baskıyla iyi başladı göründü ama takımın yükü Abdülkadir Ömür'ün omuzlarına yüklenmiş. Futbolda her şeyi yapmaya çalışırsanız bazen en iyi yaptığınız şeyi yapamazsınız… Okan Buruk, 3 milli maçın ardından Mahmut'u kulübede tutup, milli arayı takımla geçiren İrfan Can'ın yanına kalitesi tartışılmaz Rafael'i yerleştirdi ve Newton'a "şah mat" dedi. İrfan Can'a yayın üzerinde iki şut şansı vermek ölümcül hata… Affetmedi. Bu sezon 5 değişikliğin olduğu ligde geniş kadron kadar güçlüsün. Trabzonspor pandemi arasına girilirken de Başakşehir karşısında şansızlık yaşamış, maçı seyircisiz oynamak zorunda kalmış ve yarışın en önemli virajını alamamıştı… Dün bu kadar eksik kadrodan Newton'un daha fazla verim alması beklenemez. Diabate ve Djaniny son dönemin başarılı transfer aklının bir devamı gibi görünmüyor…

Ligde ilk 4 maçında 1 gol atıp 1 puan alabilen Başakşehir, korku filmi gibi duran Şampiyonlar Ligi öncesinde serum etkisi yaratacak galibiyet aldı. Trabzon, Ekuban ve Nwakaeme ile başka bir takım olur ama bu orta sahayla çok iyi olurlar mı, işte o kocaman bir soru işareti…