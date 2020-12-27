Pandemi döneminin gerçeği bu, santrforun bir gün kala karantinaya giriyor ve çok formda Hugo-Ie ikilisi karşısında yerden oynamak zorunda olduğun oyun senin için ideal oyun oluyor. Diagne forma giyse Trabzon stoperleri arasında muhtemelen ezilecek ve karşılanan toplar Avcı'nın geçiş oyununa daha müsait pozisyonlar hazırlayacaktı.

Galatasaray ilk yarıda kötü futbol oynarken Trabzonspor güçlü rakibi karşısında 35 dakika oyunun iki yönünü de çok iyi oynadı. Hugo'nun kafa şutunu çıkartan Okan ve Abdulkadir Parmak'ın kaçırdığı pozisyon... Rakibin pas kanallarını tıkayıp bu pozisyonları atamazsanız; kalite, mücadeleyi cezalandırır. Öyle de oldu. Akan oyunda Belhanda-Oğulcan-Emre üçlüsünden gelen pozisyonu Arda bitirdi.

Feghouli'yi erken kaybetmiş Galatasaray karşısında Avcı'nın formülü belliydi. En güvendiği adam Ekuban yokken bu maçı kazanması için rakibi tabelada sıfırda tutmalıydı. Çünkü elindeki orta saha, sağ kanat ve santrfor birden fazla gol atmayı hayal ettirmiyordu kendisine..

İkinci yarıda Galatasaray erken bulacağı bir golle oyunu sahasında kabul edecekti. Bu da oldu. İnce bir pozisyona bayrak kaldıran hakem ve VAR'dan gelen gol kararı Galatasaray adına maçın fişini çektirdi. Cebinde kartı varken de korakor mücadele eden Taylan, her topa koşan ve her pas üçgeninde doğru pozisyon alan Arda, Terim'in takımının kolay kazanmasını sağladı…

Trabzon'un bu kadrosunun zirve yarışı veren bütün rakiplere kaybetmesi sürpriz değil elbette. Galatasaray ise X faktör Taylan ile yeni yıla umutlu giriyor ama herkes pandemi sezonuna biri "arıza" biri "sakat" iki santrforla başlamanın kadro mühendisliği adına bir hesap hatası olduğunun farkında…