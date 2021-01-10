Kontratak ile gol arayacağınız deplasmanda 27. saniyede kalenizde golü görürseniz ne yaparsınız? Beraberlik ihtimali için kapanmaya devam mı edersiniz, yoksa ilk dakikadan itibaren gemileri yakar mısınız? Gençlerbirliği ikincisini tercih etti. Hafta ortasında Konya'ya giderken kalesinde 10 gol görmüş Galatasaray'ın İstanbul'a 4 gol yiyip gelmiş olması en az kaybedilen 3 puan kadar mühimdi. Birileri bedelini ödemeliydi. Marcao kart cezasından dönerken iki bek Linnes ve Saracchi'yi kulübeye çeken Fatih Terim, Şener ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü. Bu ikilinin maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda ortaya koydukları yüksek performans da tabelada belirleyici olmasa da oyunu belirledi.

Galatasaray ceza sahası dışından şut atmayı unutan takımdı. Dün Belhanda ile 2. golde hatırladı. Galatasaray'ın 10 numarası yeni kontrat peşinde, açıkçası hat-trick yapana kadar da kayıptı ama dün onun akşamıymış. Özellikle son golünde klas vurdu. Bir diğer kayıp Emre Akbaba da Oğulcan'ın golünde geçmişini hatırlatan asist yaptı.

Süper Lig tecrübesi sıfır olan bir kaleciyle 2-0 geriye düştükten sonra Gençlerbirliği için maç bitti. Koşabildikleri kadar koşarken de ev sahibi tabelayı 6'ya taşıdı. Elbette akıllarında gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi vardı. Diagne çıkarken suratını astı ama kendisi galiba farkında değil Galatasaray'ın elindeki tek santrforu olduğunun... Buraya kadar 4-1-4-1 ile gelen Galatasaray haftaya derbide Taylan'ı tek bırakmayacak bir oyun planı çalışacaksa bugün izinli gününde liderin Hatay'da puan kaybını ekran başında bekleyebilir... Lig uzun, önümüz kış, zirvede herkes üşüyecek...