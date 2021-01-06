Galatasaray'ın Antalya maçında iki puandan çok daha fazlasını yaktığı belliydi. Feghouli'nin sakat olduğu takımda Arda ve Emre Kılınç'ın cezalı olması Konya'da pas kalitesini düşürecek, Marcao yokken de saatli bomba Luyindama forma giyecekti. İsmail Kartal bu ligde oyuna en fazla kafa yoran teknik adamlardan. Dün ilk yarıda Galatasaray'a ön bölgede baskı yapıp kaptığı ikinci topları hücuma döndürürken de en ucunda Diagne'nin olduğu rakibi karşısında defansını hep önde oynattı.

Bu Galatasaray 11'inden Taylan'ı bir kenara koyun, kalan 10 isim yarın takımdan ayrılsa arkasından taraftarının "Keşke kalsaydı" diyeceği bir isim yok. 42 haftalık fikstür için kurulmuş bir kadro değil bu. Yedek stoperinden, Taylan'ın alternatifine, olmayan 3. santrfora kadar...

Konyaspor son haftalarda evinde Sivas'a tek golle yenilmiş, Rize ile berabere kalmış takımdı. Muslera yokken kalesinde 15 maçta 10 gol görüp yarışa tutunan Galatasaray'ın, dün 90 dakikada 4 gol birden yemesi Karagümrük maçından bu yana zincirleme bir iflasın tabelasıdır. Terim'in aldığı ceza, Emre Kılınç'ın anlamsız kırmızı kartı, Arda'nın cezalı duruma düşmesi...

Karagümrük maçında olduğu gibi ikinci yarının başında golü yiyen Galatasaray'da Akbaba çıkar Kerem girer diye bağırırken, Ömer Bayram sahada dolanırken Konya 2 değişiklik yapmıştı. 68'deki değişikliklerle üçlü savunmaya neden döndüğünü anlamayan Galatasaray, 4-3'lük skoru görüp maçı izlemeyenler için gol düellosunu kaybetmiş gibi görünebilir ama bu maçı Florya'dan yola çıkarken değil Karagümrük maçının sonunda kaybetmişlerdi.. Aynı senaryoyu sezon başında Kasımpaşa ve 10 kişi kaldıkları Alanya maçlarını kaybedip izletmişlerdi. Dün, dram filminin devamını çektiler...