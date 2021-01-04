Trabzonspor nasıl kazandı?

Trabzonspor İstanbul'un 5 takımına kaybetmişti. Sahasında mağlubiyeti olmayan Karagümrük karşısında tempoyu yükseltmeden ve Vitor Hugo'nun yokluğunda defans güvenliğini ön planda tutan Abdullah Avcı'nın planı ilk yarıda sonuç verebilirdi. İki net fırsatı harcadılar. Biglia sakatlandıktan sonra 3. bölgede yaptıkları baskı Karagümrük'ün top kayıplarını getirdi ve sol bek Balkovec'in bölgesinde maden buldular. İlk gol de bu kanattan Serkan'ın ortasıyla geldi. Avcı, 7 deplasmanda 5 gol atabilmiş takımının eldeki santrforlarla gol düellosuna giremeyeceğinin farkında. Dün Hatay'da olduğu gibi yine çok stratejik bir galibiyet aldı.



Karagümrük nasıl kaybetti?

Ndao ve Sabo'dan yoksun Karagümrük, maçın ilk yarısında Biglia oyundan çıkana kadar oyunda kaldı. Arjantinli, derin orta saha görevinde takımın olmazsa olmazı. Yeni transferlerle başka bir kimliğe bürünebilirler ama Koray dışında orta sahada elini taşın altına koyan adam olmayınca özellikle Balkovec'in hatalarıyla pozisyon verdiler. Aynı oyuncunun ortasının beraberlik golü olarak filelere gitmesi piyango gibiydi ama kulübeden getirecek etkili adamı olmayan Şenol Can'ın takımı çok net bir Ekuban golü gördü kalesinde.