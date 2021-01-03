Omar'ın yaşadığı kaza, Antalyaspor'un 4 gün önce evinde Hatay'dan 6 gol yemesi... İki tarafın da travması farklıydı ama bunun altından kalkabilecekleri yer ortaktı: Futbol sahası... Antalya, bunun altından kalkarken, Galatasaray; Emre'nin sorumsuz kırmızı kartı ve Falcao'nun vedasıyla altında kaldı. Kalesinde 6 gol gören Antalya'nın ne oynayacağı belliydi ama bir maçlığına en uçta çözümmüş gibi görünen Oğulcan'dan yine santrfor olmasını beklemek, Arda, Emre sahadayken, işlevi olmayan Ömer ile başlamak Galatasaray adına soru işaretleriydi. Kapanan savunmaları zor aşarsınız ama elbette var bu oyunda formülü. Bol verkaç, sıfıra inen bekler ve yayın dışından boş şut. Gol olmasa da rakibin dengesini bozacak şutlar. Dün ilk yarıda bunu deneyen tek isim Belhanda'ydı. Yeni kontrat almadığından vidaları gevşek oyununa döndüğünden Hatay'ın hızlı adamları karşısında dağılan Antalya bol nefes aldığı bir ilk yarı oynadı... Falcao'nun kariyer sonu bir dram ancak Emre'nin iki stoperi kendi sahasındayken rakibine arkadan çelmesi şuursuzluk, bedeli kırmızydı ama rakibin 3 net pozisyonunu bitiren Marcao'nun ayağa bastığı pozisyon kıpkırmızıydı. Futbola küsen Emre Akbaba'ya en ihtiyaç olduğunda Terim'in güvenmemesi de oyuncuya yeterli bir mesaj... Feghouli'nin yokluğunda Emre Kılınç da atılınca her şey Arda'nın üzerine yıkıldı kaldı ve Antalya tabela değişmedikçe gelen moralle ayakta kaldı son dakikaya kadar. Zor ve garip bir sezon bu sezon. Üç gün sonra Konya deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da Feghouli sakat, Arda ve Marcao cezalı... Uçup giden iki puan mı yoksa daha fazlası mı bunu Konya'da göreceğiz...