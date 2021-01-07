Beşiktaş karşısına üçlü savunmayla çıkıp, üç geri pasında kalesinde 3 gol gören Rizespor futbol adına yapılacak bütün yanlışları yaptı. Peki Sergen Yalçın ve Beşiktaş...

1- Rakip sahada 5 kişiyle pres yapıp Necip-Souza ikilisinin üzerine oynayan Rize'ye karşı Yalçın, forvet hattındaki adamlarını orta sahaya yaklaştırıp hem pas mesafesini kısalttı hem de driplingler için oyuncularına alan açtı.

2- Aboubakar, Sergen Yalçın ile sadece santrfor değil aynı zamanda 10 numara. Ceza sahası çevresinde aldığı her topta bir pivot gibi aldı verdi ya da pozisyona girdi.

3- Sergen Yalçın küskün kim varsa Ümraniye'de futbola döndürüyor. Vida ve Oğuzhan artık takımın bir parçası.

4- Bir haftada 3 maç sağanağında ıslanmamak için Sergen Yalçın rotasyonu da adaletli yaptı. Atiba dinlendi, Rıdvan döndü, sakatlıktan dönen Ghezzal riske edilmedi. İkinci yarıda yorulanlar kenara gelirken, kulübeden gelen Hasiç yine tabelayı belirleyen gole imza attı.

5- Larin, Beşiktaş'ta gözden çıkartılmış bir santrfordu.

Sergen Yalçın'ın, Aboubakar transferi sonrasında önce sol sonra sağ kanatta görev verdiği Larin dün kariyer maçını oynadı ve fileleri 4 kez havalandırdı.

6- Beşiktaş'ın sahasında kaybettiği Gençlerbirliği ya da berabere kaldığı Antalya maçları ve kaybedilen deplasmanlarda takımı eksi averaja götüren takım savunması Sergen Yalçın'ın restorasyonuyla (iyi idman, savunmaya dönen bekler, Vida ve Josef de Souza farkı) son 5 maçta kalesinde gol görmeyen bir takımı ortaya çıkardı.

Eski bir stoper olan Stjepan Tomas, Rizespor'a savunma yapmayı öğretememiş, 3 golü geri pastan yediler. Eski bir 10 numara olan ve kalitesi gereği çok da koşmayan Sergen Yalçın ise her topa koşan, sürekli hareket halinde olan bir takım yaratmış. İşte bu teknik adamlık farkı, tabeladaki 6-0'dan büyüktür...