Garip bir futbol iklimimiz var. Sezon başından beri B planı olmadığı için haklı olarak eleştirilen Erol Bulut'un, Alanyaspor maçında bir başka oyunu denemesi de "Büyük takım böyle oynar mı?" eleştirileriyle karşılaştı. Günümüz futbolunda gerçek olan şu; iyi kadrolar birden fazla oyunu oynar ve oynamalı... Oynamadığında cezayı keserler. Fenerbahçe tüm bu eleştiriler ve 3 maçlık galibiyet serisinin öz güveniyle yüksek rakımlı Erzurum'a gitti.

Erol Bulut, Valencia ve Ferdi'yi kulübede tutmuş, Pelkas varsa yok bilinen Mert Hakan'a forma vermişti. Erzurum'da görevdeki 3. teknik adam olan Mesut Bakkal, yıllardır takım takım dolaşıyor, burada da bugün var yarın yok. Elindeki kadro belli. Obertan ve Novikovas üzerinden oynayacaklar, hızlı çıkacaklar ve ilk golü atacaklar. Geriye düştüğünde geri dönebilecek bir kadro yoktu Erzurum'da.

Fenerbahçe devrenin artı dakikalarında bulduğu gole, ikinci yarının başında 3 dakikada iki gol ekleyince, Obertan ve kalecisi Farnolle çıkmış ev sahibi için kalan dakikalar eziyete dönüştü.

Lig 34 hafta olsa Fenerbahçe bu kadar fazla transfer yapmazdı. İkinciliğin, 5 ya da 6. olmakla bir farkının olmadığı sezonda Erol Bulut geniş kadronun getirdiği ekstra oksijenle rahat nefes aldı yüksek Erzurum'da. Bir artısı, güçsüz oyunculara yer vermemesi. Kaliteden önce ayağı yere sağlam basan futbolcularına güveniyor Erol Bulut. Lemos, Cisse, Ferdi ve Samatta bu yüzden 11 başlamıyor. Sezonun ilk bölümündeki 4 maçlık galibiyet serisinin bir tekrarının yakalandığı haftada Fenerbahçe'nin önündeki fikstür, seriyi uzatmak için müsait görünüyor. Kalite ve güç bir arada dengelendiğinde Erol Bulut sol şeride geçebilir, yolu düz, trafiği az...