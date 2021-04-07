Son iki deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor'da, Abdullah Avcı yönetiminde alınan ilk golsüz beraberlik Kayseri deplasmanındaydı. Ligin ilk yarısındaki maçta bordo-mavili ekip kalesine Kayseri, 18 hücum gerçekleştirmişti. Dün Avcı'nın takımı, bir kez daha son haftalarda olduğu gibi kapanan bir başka rakibi de evinde erken golle açma peşindeydi. Senaryo ters işledi. Henrique, karşısındaki gerçek bir stoper olan ama sağ bek oynayan Hüseyin'den rahat kurtulduğunda Trabzonspor savunması kademeyi kaybetmiş, Muğdat altıpasın içinde fotoğraf çektirir gibi topun altına girmişti. Golün ardından Trabzon'a ikinci bölgede baskı yapan Kayseri'nin mücadele gücü yüksek futbolu karşısında Avcı'nın takımının, iyi bir tempoyla pas oyununu oynadığını gördük. Bunun özelini de Bakasetas'ın golüyle aldılar. Djaniny'nin dönüşü ile Ekuban kanada geçmişti. Haftada üç maç yüzünden orta sahada rotasyon yapılmış ama genç sağ bek Serkan aynı Beşiktaşlı Rıdvan gibi kulübede unutulmuştu. Hücumda beklerin ikiye birlerinden ve ortalarından destek almazsanız bütün yük Nwakaeme ve Ekuban'ın sırtına biniyor. İkinci 45'te bu kez baskıyı önde yapan Kayseri, belki hücumda fazla etkili olamadı ama Trabzonspor'un hatlarının arasını açmayı başardı. Zirvedeki üçlü sürekli puan kaybederken, Trabzonspor elbette hedefsiz kalmaz. Dün son 10 dakikada Ekuban ve Baker'ın direkte patlayan topları, futbol şansı. Kazanmaya yetecek futbol (Trabzonspor bu sezon en çok isabetli pas, en çok şut ve isabetli şutu dün akşam yaptı. Doğan ise 10 kurtarış.) cebe 1 puan koyuyorsa belki yüzler asılır ama umutlar tükenmez.