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BÜLENT TİMURLENK
08 Nisan 2021, Perşembe BÜLENT TİMURLENK

Ghezzal klasiği

Beşiktaş'ın, gerisindeki iki ezeli rakibinden ayrılan en önemli özelliği ideal 11'inin ezbere sayılması. Kasımpaşa maçında Ghezzal ve Aboubakar'ın yokluğu, sadece tabelayı değiştiren adamların yokluğu değildi, sahadaki dizilişi de bozmuştu. Dün Ghezzal ve Cenk'li kadrosuyla Sergen Yalçın'ın eli rahatlamıştı. Alanya iç saha performansında Beşiktaş'ın ardından ikinci ancak Çağdaş Atan'ın takımı deplasmanlarda 1 gol ortalaması ile oynayan topa sahip olsa da işi bitiremeyen bir görüntü çizmişti sezon boyunca. Pazarın yorgunluğuna rağmen Beşiktaş yine hücumda iştahlı, orta sahadaki baskıda da motive başladı. Siopis'i kulübede başlatan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk yarıda Kartal'ı devirirken sahnedeki adam artık Trabzon forması giyen Bakasetas'tı. İlk golde büyük pay sahibi olan elbette Atiba. Cenk'in bitiriciliğinin ardından bir Ghezzal klasiği izledik. İlk yarıda ev sahibinde aksayanlar Larin ve Davidson tehdidi yüzünden fazla çıkmayan Rosier'di. İlk devre 9 hücum girişiminden 4 isabetli şut çıkarıp, 3 topu direkten dönen Beşiktaş'ı Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı pozisyon sıkıntıya sokabilirdi, olmadı. 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından küme düşme hattındaki Erzurum deplasmanı öncesi ligin parmakla gösterilen takımı Alanya karşısında alınan bu galibiyet şampiyonluk yarışında önündeki 'acabaları' kaldırdı. Kartal'ın tek derdi Sivas ve misafir olacağı G.Saray'ın 6 puan önünde. Şimdi oturup F.Bahçe'yi Malatya deplasmanında izleyecek ve cezalı Josef'siz Erzurum'da kazanmanın planlarını yapacaklar.

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