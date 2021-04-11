Üzerlerindeki formayı ve armayı unutun... Çünkü sayacağım isimlerin G.Saray forması giydiklerine dair bir sorumlulukları ya da adanmışlıkları yok... Süper Lig'de bir takımın sağ beki Şener, sol beki Ömer, orta sahasında Etebo ve Emre Akbaba, bir kanadında da Oğulcan var ise o takımın maç kazanabilmesi zordur. İyi futbol beklemek ise Polyannacılık.. Dün G.Saray'da Taylan ve Onyekuru yoktu. Ligin ilk yarısındaki maçı çözen adam Alessane Ndao karşısında ise Ömer başlamıştı. Terim'in takımının bu orta saha ile rakibi kendi yarı sahasına hapsetmesi pratikte mümkün değildi. Üstelik Biglia yokken... Sol kanatta Borini'nin yerine forma giyen Lens ilk yarıda üç pozisyonu harcarken G.Saray, VAR'dan iptal olan gol dışında yine çerçeveyi bulamadı. Alanya'dan gelen İtalyan Farioli'nin kendi altı pasının içinde pasla çıkan fazla obsesif (takıntılı) oyunu öne geçen Karagümrük'ü Babel'in golüyle cezalandırdı. Hatay'da Galatasaray'ın fiziği de kimyası da bozuk demiştim. Hafta ortasını dinlenerek geçiren takımın istikrarlı olduğu tek şey kötü futbol. Puan tablosundaki matematik devam ettiği sürece pozitif cümleler kuruyorlar ancak son 6 maçta 1 galibiyet, iki beraberlik alıp 13 puan kaybeden takımın neresine bakarsanız bakın, herşey negatif... G.Saray'ın bu oyun, bu kafa, bu istikrarsız ve sürprizlerle dolu 11'leri ile sezonun kalan haftalarında alacağı galibiyetler sürpriz olur. Rize maçından sonra şampiyonluktan bahsetmemeleri gerektiğini not düşmüştüm. O günün gerçeğine itiraz etmedikleri için bugün bu haldeler.