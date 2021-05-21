Burak Yılmaz liderliğinde 10 yıl aradan sonra şampiyonluk isteyen Lille, Angers’i devirip PSG’nin serisini bitirmeyi hedefliyor

Biz futbolda sezon finali yaptık, bakalım Avrupa'da bu hafta sonu neler olacak? Fransa'dan başlayalım. Burak-Yusuf-Zeki'nin zirveye taşıdığı Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa 10 yıl aradan sonra tarihinin 4. şampiyonluğunu kazanacak.



Lille sezonun ilk yarısında evinde Angers'e 2-1 mağlup olduğunda bu skor büyük sürprizdi. Lille hata yaparsa 1 puan gerideki takipçisi PSG, Brest deplasmanında. Genel averajın eşitliği bozduğu ligde PSG'nin averajı daha iyi. Monaco kazanarak sezonu bitirirse O.Lyon yine Şampiyonlar Ligi'ne uzaktan bakacak.



ATLETİCO MADRİD RONALDO'YA KARŞI!

İspanya'da geçen hafta son 10 dakikada attığı iki golle 2-1 kazanan Atletico Madrid, 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa yakın. Son hafta küme düşme hattındaki Valladolid ile oynayacaklar. Valladolid'in başkanı Real Madrid'in eski golcüsü ve Zidane'ın takım arkadaşı efsane Brezilyalı Ronaldo.



Real Madrid evinde Villarreal'i geçip, Ronaldo'nun takımının Atletico Madrid'e çelme takmasını bekleyecek. İkili averaj Real Madrid'de ve Atletico'ya beraberlik yetmiyor. Barcelona ve Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi bileti ise cebinde.



JUVENTUS İÇİN İŞLER KARIŞIK

İTALYA'DA şampiyon İnter ama geçen hafta Şampiyonlar Ligi hesapları son 90 dakika öncesi karıştı. Napoli'nin, hedefi olmayan Verona'yı devirip bileti almasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta evindeki golsüz beraberlikle işini zora sokan Milan, Atalanta deplasmanına gidiyor. İtalya Kupası'nı önceki gün Juventus'a kaptıran Atalanta evinde Milan'a kaybederse ve Juventus, Bologna deplasmanında kazanırsa ikili averajla Juventus'un üzerinde 4. sırada kalacak. Milan, Atalanta deplasmanında kazanmak zorunda. Bakalım Atalanta lig ikinciliğini mi tarihine yazdıracak yoksa 4. olup Juventus gibi bir dünya markasına Şampiyonlar Ligi'ni gelecek sezon uzaktan mı izlettirecek.



ADA'DAKİ DEV ÇEKİŞME KARTAL'IN DA RADARINDA

İngiltere'de Şampiyonlar Ligi finalisti Chelsea'nin ilk 4'te bitirmesi Beşiktaş açısından önemli olduğundan Premier Lig'deki son haftalar şampiyon belli olmasına rağmen bizim fazlasıyla radarımızdaydı. Chelsea hafta ortasında Leicester City'i yenip rakibini 5. sıraya geriletirken, Devler Ligi umutlarını tüketti denilen Liverpool kendini 4. sırada buldu. Son hafta Liverpool, evinde C.Palace ile, Chelsea ise deplasmanda A.Villa ile oynuyor. İkisinden birinin ayağının kaymasını bekleyen Leicester ise evinde Tottenham ile sezonu noktalayacak.



BABANLA KAZANDIM ŞİMDİ SENİNLE!

İtalya Kupası'nı Juventus'un 14. kez kazanması anlatacağım bu hikâyenin yanında bence sönük kalıyor. 43 yaşındaki Buffon'un kaleyi koruduğu finalde Juventus'a kupayı getiren golü atan 24 yaşındaki Federico Chiesa, Buffon'un eski bir takım arkadaşının oğlu. 22 yıl önce Buffon, Parma ile İtalya Kupası finaline çıktığında takımda Federico'nun babası Enrico Chiesa vardı.



1999 yılında 21 yaşındaki Buffon ve 29 yaşındaki Enrico, bu sezon Serie A'da küme düşen Parma'ya İtalya Kupası'nı kazandırmıştı. Baba ve oğluyla iki İtalya Kupası kazanan Buffon peki futbola devam edecek mi? 3-4 farklı ülkeden İtalyan efsaneye teklif var ve Buffon'un eldivenlerini çıkarmaya niyeti yok.