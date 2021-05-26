Luis Aragones bir Atletico Madrid efsanesiydi ve EURO 2008 aday kadrosuna Real Madrid'in golcüsü Raul'u almadığında İspanya ayağa kalkmıştı. Aragones, 44 yıl sonra ülkesine kupa kazandırdı ve Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 13 yıl sonra benzer bir hikâye var şimdi karşımızda. Luis Enrique, Real Madrid formasıyla parlamış ama kendini Barcelona'da bulmuş ve El Clasico'larda Real taraftarının nefret ettiği adam haline gelmişti. Luis Enrique şimdi İspanyol Milli Takımı'nın başında ve önceki gün kadroya milli takımda bir kaptan ötesi olan Sergio Ramos'u almadı. İspanyol futbol tarihinde milli takımları ilk kez büyük bir turnuvaya giderken Real Madrid'den tek bir futbolcu bile yok.



Bu karar elbette soğuk bir hava estirdi Madrid'de ama İspanyol medyası EURO 2020'de alınacak ilk başarısız sonuçta kılıçlarını çekecek. Peki Luis Enrique haklı mı? Real Madrid ile kontratı 36 gün sonra sona erecek 35 yaşındaki Sergio Ramos bu sezon 21 maçta görev yaptı ve 2021 yılında oynadığı maç sayısı sadece 5. Bu sezon 6 kez sakatlanan Ramos, 145 günü sahalardan uzak geçirdi. Rakamlar Luis Enrique haklı diyor. Sergio Ramos yok, kim var derseniz: Fransızlar'ın "hain" ilan ettiği ve İspanyol Milli Takımı'nı seçen Fransız (Bask bölgesi kökenli) Aymeric Laporte var.



İTALYA'NIN SIKINTISI ORTA SAHADA!

EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağımız İtalya turnuvaya nasıl hazırlanıyor? Bizim milli takım gibi İtalyanlar da aileleriyle ilk kampa bizden bir hafta sonra girdiler. Serie A'nın Süper Lig'den bir hafta sonra bitmesi nedeniyle teknik direktör Mancini iki eksikle aday kadroyu Sardinya Adası'nda topladı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak olan Jorginho ve Emerson kampa hafta başında katılacak. İtalyanlarda sıkıntı orta sahada. Verratti ve Sensi'nin sakatlığı sürüyor.



Cuma akşamı Cagliari'de San Marino ile hazırlık maçı oynayacak İtalyanlar, her milli takım gibi 30 Mayıs'ta 26 futbolcunun yer aldığı kadroyu açıklamak zorunda. Geniş kadroyu 35 futbolcudan kuran Mancini, takımı Coverciano'daki milli takım tesislerinde 1 Haziran'da kampa alacak. Bin taraftarla oynanması planlanan hazırlık maçı ise 4 Haziran'da Bologna'da Çekya ile...



NEDEN MANCHESTER UNİTED KAZANMALI?

Bu akşam Polonya'nın Gdansk şehri, Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Manchester United-Villarreal finalinde İngilizleri desteklememiz için iki sebebimiz var. Manchester United kupayı kazanırsa, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kuralarında 3. torbada olma ihtimali yükselecek ve Galatasaray da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için sadece iki eliminasyon turu oynayacak. ManU karşısında Villarreal'in en büyük kozu elbette bu kupayı Sevilla ile 3 kez kazanan teknik direktörleri Unai Emery. İspanyol kulübü Avrupa Kupaları'nda finale gelen en az nüfuslu şehirler sıralamasında ise 3 numarada. 30 bin nüfuslu Monaco, 2004 yılında Şampiyonlar Ligi finali oynamış, 1978'te 44 bin nüfuslu Bastia, UEFA Kupası'nda PSV ile karşılaşmış ve iki takım da kupa sevinci yaşayamamıştı. 51 bin nüfusa sahip Villarreal'den dün 2100 taraftar 10 uçakla Polonya'nın yolu tuttu. Villarreal'i Nihat Kahvecili yıllarından beri severiz ama bu akşam Manchester United'a başarılar...



KADROYU KURAN ŞAMPİYONLUK GÖRMEYEN ADAM

Monaco, Falcao-Mbappe'li kadrosuyla PSG'nin şampiyonluk serisine son verdiğinde takımı kuran adam Portekizli sportif direktör Luis Campos'tu ama o şampiyonluğu göremeden çoktan Lille kulübünün yolunu tutmuştu. Zeki-Yusuf-Burak transferleri de Luis Campos'un direktifleriyle yapıldı Lille'de. Teknik direktör Galtier'i de takımın başına getiren oydu ama Lille 10 yıl aradan sonra şampiyon olup PSG'nin yeni serisine de son verirken Campos ortalıkta yoktu.



Portekizli sportif direktör, sezon başından beri tesislere uğramıyor ve teknik direktör Galtier'nin telefonlarına çıkmıyordu. Lille el değiştirirken de istifasını verdi. Şimdi bütün Avrupa, Campos'un yeni adresini merak ediyor. Vatandaşı Jose Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemde onun ekibinde yer alan Campos, şimdi çok daha büyük bir kartvizitle İspanya'nın başkentine dönebilir.