Rüştü Reçber çok iyi kaleciydi ama 2002 Dünya Kupası hayatını değiştirdi. Bundan daha büyük sahne mi olur? 2003 yılında dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer olduğunda 30 yaşındaydı. Yıllar futbolda çok şeyi değiştirdi artık futbolcularımız 20'li yaşlarını da beklemeden Avrupa'ya gidiyorlar. Euro 2020 da büyük sahne ve özellikle turnuvanın açılış maçını oynuyor olmamız milli takımın ideal 11'indeki futbolcuların da kariyerlerine direkt etki edecek.







Uğurcan zaten İtalyanların listesinde, Zeki'nin bugün fiyatı 15-20 milyon, Çağlar 50 milyon, Merih Demiral 30 milyon barajını aştı. Ozan Tufan, bu turnuvada yapacaklarıyla İngiltere'nin yolunu tutabilir. Celta Vigo'dan Okay da üst seviye takıma gidebilir. İrfan Can Fenerbahçe'ye yeni imza attı ama yaşı ve yeteneğiyle o da mercek altında. Cengiz'in Roma'dan ayrılığı gündemde, kendine iyi bir pazar yaratabilir. Çalhanoğlu'nun Milan ile kontratı sona erdi ve oynayacağı futbol gideceği kulüpteki yıllık ücretine direkt etki edecek. Burak Yılmaz zaten bu hamleyi geçen sezon yaptı. Bu takımın ortak noktası, hiçbir futbolcu için iyi oynarlarsa Türkiye'de piyasaları artar dedirtmemeleri… Milli formayı giymek paha biçilemez ama o forma altında koyacakları futbolun bedelini maddi ve manevi olarak gelecek yıllarda kazanacak bu takım.. Büyük sahnede hatasız çalan bir orkestra olmak bu yüzden mühim…







POZİTİF ÇIKAN EVE DÖNER

Euro 2020'ye sayılı günler kala bütün milli takımların korkulu rüyası olan Koranavirüs, İspanyol Milli Takımı'ndan Sergio Busquets'in pozitif çıkmasıyla yine manşetlerde. Sergio Ramos'un olmadığı kadroyu 26 yerine 24 futbolcu olarak açıklayan teknik direktör Luis Enrique zaten eleştiri yağmuruna tutuluyordu, şimdi de takım kaptanı Busquets kamptan ayrıldı ve 8 gün boyunca karantinada kalacak. EURO 2020 öncesi bizim milli takım aşılanırken, birçok ülkede farklı uygulama var. İtalya, Polonya ve Belçika Milli Takımları'nda toplu aşı uygulaması yapılırken, İngilizler aşı uygulamasında ayrıcalık istememiş, İspanya'da da federasyonun talebine rağmen sağlık bakanlığı milli takıma yaş gruplarından bağımsız aşı uygulamasına olumsuz yanıt vermişti. Fransa ve İsviçre'de ise aşı, futbolcuların isteğine bırakılmıştı. 11 Haziran'dan itibaren tek gerçek var: Testi pozitif çıkan evine dönecek.