İTALYA ile oynayacağımız EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda tribünlerde 17 bin taraftar olacak. İtalyan medyası, dün akşam Bologna'da bin taraftar önünde Çeklerle son hazırlık maçını oynayan milli takımlarının Roma'da oynayacağı 3 maçta tribünlere hangi şartları yerine getirenlerin gireceği konusunda net bir ifadeyi hükümetten alabilmiş değiller. Cuma akşamı Roma'da tribünlerde bizim taraftarımızı da görme dileğimiz var ama İtalyanlar aşı olma mecburiyeti, son 48 saatte testi negatif çıkma şartı arasında gidip geliyor. Galler ve İsviçre ile Bakü'de oynayacağımız maçlarda ise "ev sahibi" olacağız. Bakü Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 62 bin ve bu hafta sonunda Formula 1'e de ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'da stadın yüzde 50 kapasitesi kullanılabilecek. Bu da iki milli maçımızı 30 bin taraftarın desteğiyle oynayacağız demek oluyor.



İTALYANLAR'IN PAZAR KLASİĞİ TARİHE GÖMÜLDÜ

EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya, kendi liginde tarihi bir değişikliğe imza attı. İtalyan futbolunun bir klasiği olan yerel saatle pazar günü 15.00'te oynanan ve değişmez denilen bir klasik daha tarih oldu. Yeni yapılan yayın ihalesi sonrasında maçları dijital platformunda naklen yayınlayacak olan DAZN'ın da önerisiyle artık İtalya Serie A'da lig maçları çakışmayacak ve her hafta 10 maç da farklı saat diliminde oynanacak. Cumartesi günleri yerel saatle ilk maç 14.30'da başlayacak. 16.30, 18.30 ve 20.45 ile gün sona erecek. Pazar ise ilk maçın başlama saati 12.30 olacak. 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.45 seanslarıyla pazar da 5 maç oynandıktan sonra lig haftası pazartesi 20.45 seansıyla son bulacak. Pazar öğleden sonra maça gitme ritüelini kaybedecek olanlar kızgınken, 10 mücadelenin de farklı saatte olmasından dolayı çok daha fazla maç izleyebilecek olanlar ise mutlu İtalya'da…



TURNUVANIN PRİM TARİHİ

EURO 2016'da milli takımlara toplam 301 milyon Euro prim dağıtan UEFA'nın, bu turnuvada kasasından çıkacak para 331 milyon Euro… EURO 2020'ye katılan her takım 9.25 milyon Euro'yu cebine koydu. Grup maçlarında galibiyete 1 milyon, beraberliğe ise 500 bin Euro ödenecek. Son 16'ya kalanlar 1.5 milyon Euro daha alacak. Çeyrek finalistlerin alacağı para ise 2.5 milyon Euro. Yarı finaldeki 4 ülkeye 4'er milyon ödenecek ve finale kalanlar 5'er milyonu daha kasasına koyacak. Yolun sonunda şampiyon olan takım 28.5 milyon Euro kazanacak. Avrupa Şampiyonası'nın 60 yıllık geçmişinde milli takımlara prim ödenen ilk turnuva EURO 2006 idi. İngiltere'deki şampiyonada UEFA bugün 55 milyon Euro olarak hesaplanan prim dağıtmıştı. Bu rakam 2000'de 76, 2004'te ise 130 milyona yükseldi. 2008'de 184, 2012'de ise 196 milyon Euro prim veren UEFA, son turnuvada 301 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı.



ROMA'NIN ARJANTİN'DE YENİ BİR GÖZÜ VAR

KULÜPLERİMİZDE transfere yön verecek futbolcu araştırma ekiplerinin geçmişi çok yeni. Yakın tarihe kadar yönetici ya da teknik adamlar Güney Amerika'ya futbolcu bakmaya gider, görür müydüler bilinmez, bulduklarını alır gelirlerdi. Genç kuşak bu geleneğe son verdi. Artık scout programları sayesinde dünyanın her yerinden futbolcuların verilerine ve maç görüntülerine ulaşabilmek mümkün ama hikâye bir şekilde veri madenciliğinden öteye gitmiyor. Bir ofis ortamından futbol dünyasına hakim olabilmek mümkün değil. Her türlü değerlendirme notu sonuçta o ligi yerinde çıplak gözle izleyenler tarafından veriliyor, bu da bir başkasının gözüyle beğenme mecburiyetini getiriyor. Elbette yıllardır farklı yöntem kullananlar da var. Avrupa kulüplerinin Afrika ve Güney Amerika'da hatta ülkemizde maaş ödediği yerel yetenek avcıları var. Onlar da artık transfer yapabiliyor. Son örnek de -her ne kadar fotoğrafında bir lise öğrencisi gibi gözükse de- 25 yaşındaki Arjantinli Javier Wainer. Racing Club'da 'scout' olarak çalışan Wainer yeni sezon için Roma ile anlaştı. Mourinho'nun yeni takımının Arjantin futbolundaki gözü, artık bu genç adam olacak.