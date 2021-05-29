İngiliz futbolunda iki şehrin bir asrı aşan rekabetine bu akşam Porto ev sahipliği yapacak: Londra'yı temsil eden Chelsea ve Manchester'ın mavi tarafı Manchester City... İki kulüp de futbol endüstrisinin baş aktörlerinden. Chelsea'yi Rus oligark Roman Abramovich 2003'te aldığında yıldız transferleri Crespo, Veron ve Makalele ile işe başlamıştı. Londra kulübü geride kalan 18 yılda 5 şampiyonluk kazanırken tek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 'geçici' teknik adam Roberto di Matteo ile müzesine götürmüştü. Ranieri'den Mourinho'ya, Hiddink'ten Carlo Ancelotti'ye, Conte ve Sarri'den Lampard ve takımı bu finale getiren Tuchel'e. Abramovic 18 yılda transfere 2 milyar 222 milyon Euro harcadı, futbolcu satışlarından ise 1 milyar 168 milyon Euro kazandı. Kısacası bir Şampiyonlar Ligi Kupası için giden para 1 milyar Euro…

Şeyh Mansour, Manchester City'yi 2008'de satın aldığında yapılan yıldız transferlerin (Robinho, Jo, De Jong) bir zaman sonra yolu Türkiye'den geçti. 13 yılda Manchester City, 5 şampiyonluk kazanırken kulübün Şampiyonlar Ligi hasreti sürüyor. Transfere 2008 yılından bu yana 2 milyar 16 milyon Euro harcadılar ve futbolcu satışından kazandıkları 599 milyon Euro. Mark Hughes ile çıkılan yolda Roberto Mancini, Pellegrini ve Guardiola ile çalıştılar. 1999'da Barselona'daki efsane finalde Manchester United kupayı kazanırken, M.City iki alt ligdeydi. Şimdi Guardiola, Manchester City'ye bu kupayı kazandırmak için sahaya çıkacak. Karşısında ise uzakta değil geçen sezon Lizbon'da bu kupayı finalde kaybeden Tuchel olacak.

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DOMİNO TAŞLARI DEVRİLİRKEN

Avrupa'da elit teknik adamlarından birinin görevine son verildiğinde ya da istifa kararı geldiğinde domino taşları gibi devriliyor koltuklar. Elini çabuk tutan yeni kulübüne imza atıyor, kimi de açıkta kalıyor. Bu sezon Paris Saint-Germain ile başladı domino taşları yıkılmaya. Alman hoca Tuchel ile yollarını ayırdılar. Şampiyonlar Ligi finali oynatan teknik adamı Chelsea hemen kaparken, Fransız ekibi de Tottenham'dan sonra yeni teklifleri değerlendiren Arjantinli Pocchetino'yu aldı. Juventus'ta Pirlo iki kupa kazanmasına rağmen görevde kalmayacağının farkındaydı. Juventus önce Zidane'ın Real Madrid'den ayrılık haberini beklerken, kendisine 5 şampiyonluk kazandıran Allegri'nin de İspanyol deviyle görüşmesini takip ediyordu. Beklenen olmadı. Juventus rotayı eski hocasına kırdı ve dün ikinci Allegri dönemi başladı. Son yılını futbolcu ve teknik direktör olarak Real Madrid'de geçiren Zinedine Zidane, bir yıl kontratı varken istifasını verince kartlar yeniden dağıtılmaya başladı. Real Madrid'de cepteki aday tıpkı bir zamanlar Zidane'ın yaptığı gibi B takımı çalıştıran Raul idi ama İtalya'dan bomba bir haber geldi… Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte istediği transfer bütçesi verilmeyince istifa etmişti.



CONTE'DEN 12 SAAT SONRA INZAGHI

Gattuso, Lazio'ya geliyor derken Fiorentina'ya gidince, Lazio Başkanı Lotito, hocası Simone Inzaghi ile 2024'e kadar prensip anlaşmasına vardı ama imzanın olmadığı yerde verilen sözler… Inter elini çabuk tuttu ve son dönemin başarılı hocası Inzaghi'yi 12 saat içinde göreve getirdi . Roma'nın bir diğer büyük kulübü AS Roma, Mourinho ile anlaşırken şimdi Lazio yeni hocasını arıyor. İlk aday ise kanserle savaşından galip çıkan, büyük savaşçı eski yıldızları Sinisa Mihajlovic. Real Madrid ise kartlarını açmamakta ısrarcı. Bir taraftan Conte ile görüşüyorlar, İtalyan hoca Tottenham ile flört ediyor ve PSG'de Pocchetino'nun 6 ay kaldığı koltuktan kalkıp Real Madrid'e gideceği de konuşuluyor. Barcelona ise bu akşam Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Pep Guardiola'dan bir yıl sonra da olsa yuvasına döneceği sözünü duymak için bekliyor.