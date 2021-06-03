Kasım 2017'de İsveç ile play-off rövanş maçında golsüz berabere kalıp 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidemeyen ve 2018 Rusya'yı evinde izlemek zorunda kalan İtalyanlar, büyük rüyalarından da uyanmıştı. Milli takımları 12 yılda bir Dünya Kupası finali oynar, bir kazanır bir kaybederdi 1970'ten beri. 70'te Brezilya ağır gelmiş, 82'de kazanmışlar, 94'te Baggio topu göklere dikmiş, 2006 Berlin'de gülmüşlerdi. 2018'de final hayali, evde kalmak kâbusuyla yüzleştiğinde göreve Roberto Mancini (Mayıs 2018) geldi.



BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI

11 Haziran'da başkentleri Roma'da bizimle açılış maçını oynayacak İtalya Milli Takımı, geride kalan 3 yılda büyük bir değişim geçirdi. Roberto Mancini'nin EURO 2020 için açıkladığı 26 futbolcuya geleceğiz ama bu kadroyu oluşturabilmek için geçtikleri yolu hatırlamamız lazım. Mancini döneminde İtalya Milli Takımı'na 78 futbolcu çağrıldı. Gök Mavililer'de son 3 yılda 8 kaleci, 26 defans, 19 orta saha ve 23 forvet oyuncusu milli maçlarda görev yaptı ve bu dönemde 33 futbolcu ilk kez milli formayı giydi. EURO 2016'ya çeyrek finalde veda eden takımdan EURO 2020 kadrosunda olan futbolcu sayısı sadece yedi. Yedek kaleci Sirigu, Bonucci, Chiellini, İnsigne, Bernardeschi, Florenzi ve golcü Immobile..



28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 33 maça çıktı ve 22 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle ülke tarihinin en başarılı teknik adamı unvanını 3 yılda ele geçirdi. EURO 2020 eleme grubundaki 10 maçını da kazanan İtalya, Eylül 2018'den beri oynadığı 28 maçı da kaybetmedi ve 2022 Dünya Kupası elemelerine de 3 galibiyetle başladı.



BUFFON'UN VELİAHTI DONNARUMMA

"Yeni" İtalya'yı İtalya'da da EURO 2020'nin favorileri arasında gören yok ama İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya'dan sonra Mancini'nin takımı 2016'ya göre yaş ortalaması iki yaş (26.2) düşmüş kadrosuyla ve grup maçlarına ev sahipliği yapma avantajıyla turnuvanın potansiyel çeyrek final adaylarından biri. Geniş kadroyu 35 futbolcudan oluşturan, sonra 28'e düşüren Mancini'nin EURO 2020 listesine kalecilerle başlayalım. Milan'dan ayrılacağı haberleriyle manşetlerden düşmeyen Donnarumma, Buffon sonrası efsane kaleci gibi genç yaşta üç direk arasını teslim aldı. İtalyanlarda yedek file bekçileri tecrübeli Sirigu ve Napolili Meret.



BEKLER HÜCUMU SEVİYOR

Takımını çoğunlukla 4-3-3 dizilişiyle sahaya süren, bazı maçlarda ise üçlü defans deneyen Roberto Mancini'nin iki bekinden birini hücuma yolladığı ve dörtlü defansın üçlüye dönüp takımın 3-2-4-1 dizildiği hücum modeli en önemli silahı. İtalyanların defans göbeğinde Bonucci, Chiellini gibi eski kurtların yanında Acerbi, Bastoni, Toloi gibi Serie A'da son sezonlara damga vuran isimler var. Sağ bekte Florenzi'den vazgeçmeyen Mancini, solda ise Spinazzola ve Emerson'a şans veriyor.



JORGİNHO GARANTİ, BARELLA FAVORİ

Orta sahada Mancini'nin aday kadroyu açıklarken sakatlıklarının düzelmesini beklediği iki isim de turnuvaya yetişti. PSG forması giyen Verratti ve Inter'li Sensi'yle birlikte İtalyanların orta saha rotasyonu çok geniş. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan ve kampa geç katılan Jorginho'nun ideal 11'deki yeri garanti gibi. Genç Barella da Mancini'nin favori oyuncularından. Cristante, Locatelli ve Pellegrini de 11'de başlamasalar bile 5 oyuncu değişikliğinin verdiği imkânla mutlaka forma giyecek isimler…



FORVETTE ZOR TERCİH

İtalyanların forvet hattında sürpriz, Kean'in kadrodan çıkartılması... Mancini, A takım formasını hiç giymemiş Raspadori'yi kadroya alırken, forvet hattı yıldızlar topluluğu. Sağda formaya yakın isim Juventuslu Chiesa, solda Napolili Insigne. En uçtaki isim için Mancini'nin zor bir tercih yapması gerekiyor. Immobile, favori santrfor Belotti ve ikilinin ardında şans bekleyen Berardi…



ŞOV PROGRAMINA KATILDILAR

Önceki akşam RAI kanalında "Milli Takım" şov programında moral bulan İtalya, yarın Bologna'da Çekya ile son hazırlık maçını yapacak. Coverciano'daki milli takım tesislerinde bir hafta kamp yapacak İtalya, 10 Haziran'da Roma'ya geçecek ve 11 Haziran akşamı saat 22:00'de "Bizim Çocuklar"ın karşısına çıkacak.