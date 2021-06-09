İtalya maçına iki gün kala rakibimizin medyası hakkımızda ne düşünüyor? Dün La Gazzetta dello Sport'taki bir paragraf dikkat çekiciydi, aktarıyorum: "Gruptaki hiçbir rakibimizden korkmuyoruz ama hepsi saygıyı hak ediyor. Türkiye, Hollanda'ya 4 gol atmış bir takım. Hakan Çalhanoğlu, Milan'da sezon finalini iyi oynamadı ama milli forma ile yakalayacağı havayla sezonun ilk yarısındaki günlerine dönebilir.







Fransa şampiyonu Lille'deki 3 Türk oyuncudan Yusuf Yazıcı'yı unutmayalım. Bizim kalecimiz Donnarumma'ya San Siro'da 3 gol attı." 2018 Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'dan 28 maçtır kaybetmeyen İtalya'ya.. Mancini döneminin rakamları onların öz güvenine tavan yaptırdı ama cuma akşamı Roma'da bizim de söyleyeceklerimiz olmalı. Var da zaten…







ÇAĞLAR'IN DEĞERİ FİNLANDİYA'DAN FAZLA

Euro 2020'de piyasa değerlerine baktığımızda bizim Milli Takımımız kaçıncı sırada? En yüksek değer 45 milyon Euro ile Çağlar Söyüncü'ye biçilirken Türk Milli Takımı'nın değeri turnuva öncesinde 325 milyon Euro. Çağlar'ın değeri 44.6 milyon toplam değere sahip Finlandiya'dan yüksek. Sahada elbette bonservis bedelleri oynamayacak ama devam edeyim… İngiltere, 1 milyar 250 milyon Euro ile turnuvanın en pahalı takımı. Fransa, 1 milyar 30 milyon Euro, Almanya ise 936 milyon Euro ile kürsüde. 24 takım arasında 10. sıradayız ve bizim önümüzde sırasıyla Hırvatistan, Belçika, İtalya, Portekiz ve İspanya var. Grubumuzdaki İsviçre 283 milyonla 13. sırada. Galler ise 176 milyonla 20. sırada. EURO 2020 bittiğinde bonservis bedelleri güncellenecek ve turnuvaya damga vuranların fiyatı elbette yükselecek. Bakalım 325 milyon Euro değer biçilen Türkiye kadrosu 15 Temmuz'da nerede olacak?







İSPANYOLLAR KAOS SEVER

Euro 2008 ve EURO 2012'yi kazanarak turnuva tarihinde iki kupayı arka arkaya müzesine götüren tek ülke olan İspanya, son üç büyük turnuvaya gelirken kendi içindeki idari problemlerle uğraşıyor. Aragones'in EURO 2008'e Raul'u, Luis Enrique'nin ise Sergio Ramos'u EURO 2020'ye götürmemesi polemik konusuydu ama İspanyolların derdi başka. EURO 2016 öncesinde kaleci David de Gea kendini bir fuhuş skandalı suçlamasının ortasında bulmuş, iki yıl sonra Dünya Kupası'nda Real Madrid, milli takımı karıştırmıştı. Milli takımın hocası Lopetegui'nin yeni sezonda hocaları olacağını açıklayan Real Madrid tepki çekmiş, federasyon ilk maça 3 gün kala teknik direktörünün görevine son vermişti. Son sıkıntı ise milli takıma turnuvadan iki ay önce aşı önceliğinin tanınmaması. Finallere sayılı günler kala kaptan Busquets'in testinin pozitif çıkması sonrasında İspanyollar dün bireysel idman yaptılar ve toplu yemekler iptal edildi. Aşılama kararı ise dün çıktı ve İspanyol medyası, bakanlığı bu izni 2 ay önce vermediği için eleştiri yağmuruna tuttu.