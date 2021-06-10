Yarın akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda kaç taraftarımız olacak? İtalya-Türkiye maçı için satışa çıkan bilet sayısı 15 bin 948 idi. Bu biletlerin yüzde 60'ının İtalya dışında satıldığı bilgisi önemli. Türkiye sınırları içinden bilet alan 2 bin 300 kişiden İtalyanların Schengen bölgesi dışından ülkeye giriş yasağı nedeniyle kaç kişinin etkileneceğini ise maçın ertesi günü göreceğiz. İtalyanlar yarısından fazlası ülke dışında satılan biletlere Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimizin yoğun ilgi gösterdiğini biliyorlar. Tahminler yarın akşam Roma'da tribünlerde minimum 4 bin Türk taraftarın olacağı yönünde. 69 bin kapasiteli stadyumda 15 bin 948 taraftar, 12 farklı tribünde sosyal mesafeyi koruyarak maskeli olarak maçı izleyecek. Stadyum içinde 48 termal kamera ile kontrol, kapılar açıldıktan sonra yapılacak. Şeref tribününde 125 koltuktan 75'i de boş bırakılacak.



EURO 2020'NİN NÜFUS KAYITLARI

Euro 2020'de kaç çift pasaportlu ya da kendi vatanı dışında doğan kaç futbolcu var? Almanya ve Polonya dışında 22 milli takımın kadrosunda da ülkesinden farklı bir coğrafyada doğmuş ya da çifte vatandaşlığı olan 65 futbolcu bulunuyor. Bizde Kenan, Hakan ve Kaan; Almanya doğumlu. Halil ve Orkun ise Hollanda. Mert Müldür de Avusturya doğumlu.







İtalya'da Brezilya asıllı 3 futbolcu var: Jorginho, Emerson ve Toloi. Galler'de ülke sınırları dışında doğan futbolcu sayısı 11. İsviçre'de ise iki Kamerunlu Embolo ve Mvogo, Makendonyalı Mehmedi ve Kosova doğumlu Shaqiri var. Fransa kadrosunda ülke dışında doğan yedek kaleci Mandanda (Kongo) ve Lilian Thuram'ın İtalya'da dünyaya gelen oğlu Marcus Thuram var. Portekiz kadrosunda yaşlı kurt Pepe, Brezilya asıllı ve kadroda Portekiz dışında doğan çift pasaportlu 4 oyuncu daha var. İspanyollar da Fransa'nın Bask bölgesinde doğan Aymenic Laporte ve İtalya doğumlu Thiago'yu kadrolarında bulunduruyorlar…



BALE'İN SUSKUNLUĞU

İtalya'dan sonra karşılaşacağımız Galler'in ilk maçı cumartesi günü İsviçre ile ve doğal olarak gözler Gareth Bale'de olacak. Real Madrid'deki son dönemini golf oynayarak geçiren ve eski kulübü Tottenham'a döndükten sonra 2021 yılında 13 gole imza atan Bale, Ekim 2019'dan beri milli takım forması altında gol sevinci yaşayamadı. 91 kez forma giydiği Galler Milli Takımı'nda 33 golle ülke tarihinin en golcü ismi olan Gareth Bale, kariyerinde iki kez İsviçre'ye rakip olmuş ve iki maçta da gol atmıştı.