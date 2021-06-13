İtalyanlar, Milli Takımımız'a maç karnesinde ne not verdiler? Onların gözünde takımın en iyisi ve ilk 11 başlaması gerektiğinin altını çizdikleri Cengiz Ünder oldu. En kötü puan Merih Demiral'a giderken, maçtan önce 'beraberliğe imza atardı' dedikleri Şenol Güneş'in takımını ceza sahası önünde tuttuğunu ve günümüz futbolunda bu oyunun cezalandırdığını yazdı La Gazzetta.

Berardi karşısında çok zorlanan Umut, oyunda kaybolan Kenan ve Milan'ı 3 golle cezalandırmış Yusuf'un kanatta varlık göstermediğini ifade eden İtalyanlar, Hakan ve Zeki Çelik'e de Merih'ten sonra en düşük notu verdiler. Kalesinde 3 gol görmesine rağmen Uğurcan ise Cengiz Ünder'den sonra en yüksek notu alan isim oldu.







MANCİNİ'NİN AKLINA KARŞI GELEMEDİK!

EURO 2020'nin eleme grubunda Fransa'dan iki maçta 4 puan almış, Hollanda ve Norveç'i devirmiş Milli Takım'ın oyunu referans noktamızdı ama futbol rakibin varlığıyla çetrefilleşiyor. İtalyanların 11'ini ezbere sayabiliyor, Spinazzola'nın sol bekten çok çıktığını, sağ kanatta Berardi'nin sol ayaklı bir forvet olması nedeniyle defansımızı çok zorlayacağını biliyorduk. Jorginho'ya baskı yapmazsanız ve geçiş oyunu için hatlar arasındaki mesafeyi uzatırsanız bu bölgede Barella ve Locatelli'nin geçit vermeyeceğini de söylemek zor değildi.

Oyun orta sahada kazanılıyor. Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'ı birlikte sahaya sürmek yerine orta sahaya Kaan ya da İrfan Can katkısıyla başlayabilir, Lille'de ikinci santrfor olarak sezonu geçiren Yusuf yerine kampta formda görünen ve bu stadyumda ev sahibi olan Cengiz ile başlayabilirdik. Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur derler ama bu fikirler de araba yola çıkmadan önce bu sayfalarda yer aldı. Şimdi Galler karşısında doğru oyunu buluruz inşallah.