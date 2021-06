TÜRKİYE

Uğurcan: Uğurcan için iyi kalecilikten büyük kaleciliğe geçiş sahnesi EURO 2020 ve İtalya maçı . Çizme medyasının gözü onun üzerinde olacak. Çünkü İnter ve Milan'ın transfer listesinde.

Zeki: Şampiyon Lille'in sağ beki, Fransa Ligi'nde son iki sezonda mevkisinin en iyi adamı . Karşısında İtalyanlar'ın büyük kozu Insigne olacak. Hücuma katkı vermeyi sever ama rakibin ele avuca sığmayan adamını kilitlemesi daha önemli.

Çağlar: Premier Lig'in en iyi 11'ine seçilmek, karşısındaki İtalyan forvetler için yeterli bir gözdağı. İki stoper arasına 3 forvetine top atan İtalyanlar karşısında Merih ile kusursuz bir düet yapmak zorunda.

Merih: Serie A'da karşı karşıya oynadığı, maçlarını sürekli izlediği İtalyan orta saha ve forveti karşısında onun gücü ve tekmeye kafa uzatan ruhuna çok ihtiyacımız var. Defanstan çıkışlarda baskı yiyecek adam o olacak.

Umut: Defansif özellikleri yüksek olduğu için Umut'u tercih eden Güneş'in ondan istediği belli: Sağdan gelen Berrardi, Florenzi ve Barella karşısında ayakta kalmak.

Okay: Güneş, ikili orta saha kurarsa Ozan ile fazla mesai yapmak zorundalar. Geçiş oyununda onun isabetli ilk paslarına ihtiyacımız var.

Ozan: Son iki sezonun memlekette en iyi yerli orta sahası. İtalyanlar'ın üçlü orta sahası karşısında oyunu defansif olacak ama geçiş oyununu iy i oynayan Ozan'ın heybesinde her zaman ceza sahası dışından şutlar vardır. Vurduğu gol olsun.

Yusuf: Bu sezon Lille'de 4-4-2'de ikinci santrfor oynadı. Güneş'in elinde İtalyanlar'ı iyi tanıyan Cengiz de var. Yusuf için tarif basit:

İtalyanlar'ın kalecisi Donnarumma'ya San Siro'da 3 gol atan Türk… Hakan: Orkestra şefimiz. Milan'da sezon finalini iyi yapmadı ama kontratı biten Hakan için Juventus kapıda ve bu akşamki 90 dakikadan daha büyük vitrin yok.

Kenan: Güneş'in jokeri. Savunmaya yardım eder, hücumda sürpriz skorer olarak ortaya çıkar, bazen de maç içinde kaybolur gider. Kulübüyle kontratı biten Kenan için de EURO 2020 fırsat. Topa çok sahip olan İtalyanlar'ın oyununu bozması gerekiyor.

Burak: Fransızlar'ın sözlüğüne 'Kral'ı yazdıran bir fenomen. İtalyan savunması ondan korkmayabilir ama büyük saygı duyuyorlar. Kontrataklarda artık son vuruş tecrübesi en üst noktada. En hızlı değil, en genç değil ama kurt santrfor.



İTALYA



Donnarumma: Buffon gibi son 20 yılda efsane bir ismin ardından kaleyi devralacak isim de büyük kaleci olmalı. Donnarumma da büyük kaleci sınavına EURO 2020'de girecek. Hava toplarında iyi, birebirlerde avlanmayacak kaleci değil.

Florenzi: Eski bir sağ açık ama son yıllarda Roma ve PSG'de artık bir sağ bek. Bu yüzden hücuma katkı vermeyi sever, savunması zayıf ama her İtalyan gibi defans altyapısı sağlam.

Burak-Yusuf-Zeki'ye bu sezon PSG ile 4 puan veren oyunculardan biri.

Bonucci: Geçmişteki Cannavaro-Nesta ikilisi gibi Bonucci de Chiellini ile birlikte defans göbeğinin tartışılmaz ismi. İtalyanlar zor gol yiyorsa bu ikilinin payı büyük.

Chiellini: Partneri Bonucci ile Juventus'ta uzun yıllardır beraber forma giydiklerinden milli takımda rot balans ayarına gerek kalmıyor. Kolay sakatlanır ve planları bozabilir.

Spinazzola: Takım, Romalı sol bek hücuma çıktığında 3-2-4-1'e dönüyor ki bu kaydırmalı defans Mancini'nin önemli bir taktik kozu.

Barella: Zaniola'nın yokluğunda İtalyan futbolunun EURO 2020'de en çok konuşulacak genç oyuncusu. Şampiyon İnter'in orta sahasında bu sezon edindiği tecrübeyle Mancini'nin en büyük kozlarından.

Jorginho: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Brezilyalı, Napoli yıllarından beri Avrupa futbolunda en fazla isabetli pas yapan, basit oynayan ve takımı kendi yarı alanında orkestra gibi yöneten büyük bir yetenek.

Locatelli: Verratti'nin sakatlığı yüzünden Mancini, Çek maçında forma verdiği Locatelli'yi bize karşı da sahaya sürecek. Bu sezon Serie A'nın en iyi orta sahalarından biri olmayı başardı.

Berardi: Sol ayaklı ve sağ kanatta ters çalımları ve ceza sahasına sızmalarıyla tehlikeli bir forvet. Zaman zaman oyun içinde kaybolsa da Serie A'nın marka forvetlerinden biri olarak elbette tehlikenin ta kendisi.

Insigne: Bir Del Piero olmadığı kesin, zaten bu takımda Maldini, Totti, Gattuso da yok. Napolili Insigne sol kanatta kısa boyuyla adam geçen, müthiş oyun zekasıyla rakip defansı çaresiz bırakan büyük bir yetenek ve bu İtalya'nın en büyük kozu.

Immobile: İki sezon öncenin gol kralı. Ceza sahasında düzgün vuruşları, doğru zamanlamayla uzun stoperlerin arasından kafa vuruşları var.