Galler çetin ceviz!

3-5-2 ve 3-4-3 dizilişini tercih eden rakibimizin, sahte 9’lu oyunu özellikle Avrupa Uluslar Ligi’nde iş yapmıştı. Handikapları Bale, Ramsey ve Allen’ın 2019 yılından bu yana 1 kez birlikte oynamaları ve Giggs’in görevden alınması

Bizim yarı final oynadığımız EURO 2008'deki masal gibi turnuvayı Galler Milli Takımı 8 yıl sonra Fransa'da vatandaşlarına yaşattı. İngiltere ile aynı gruba düşmüş, tarihi rekabet Avrupa Şampiyonası'nda aleyhlerine sonuçlanmıştı ama Galler, Slovakya ve Rusya'yı devirip gruptan lider çıkmıştı. Son 16'da Kuzey İrlanda'yı tek golle, çeyrek finalde Belçika'yı 3-1 geçerek yarı finale yükselen Galler, bütün futbol otoritelerinin tahminlerini çöpe atmıştı. 6 yıl önce Portekiz'e yarı finalde kaybeden Galler Milli Takımı'ndan EURO 2020'de 8 futbolcu var ve grubun ilk maçında İsviçre karşısında EURO 2016 fatihlerinden sadece ikisi görev yaptı.



ÜÇLÜ DEFANSLA OYNUYORLAR

EURO 2020 eleme grubundan Slovakya ve Macaristan'ın önünde, Hırvatistan'ın gerisinde finaller biletini alan Galler, üçlü defansla oynuyor. 3-5-2 ve 3-4-3 dizilişini tercih eden Galler'in sahte 9'lu oyunu özellikle Avrupa Uluslar Ligi'nde iş yapmıştı. Kimse onlardan EURO 2016'daki yarı final başarısının bir devamını beklemiyor ama İsviçre maçı da gösterdi ki çetin cevizler.



DİSİPLİN ABİDESİ ROB PAGE

Galler'in turnuvaya gelirken iki büyük handikabı var. Takımın yıldızları Bale, Ramsey ve Allen sürekli sakatlık yaşayan futbolcular olduklarından 2019 yılından bu yana üçü bir arada sadece bir kez forma gyiebilmişti. 2016 kadrosunun gençleştirme operasyonuna rağmen takımın ağabeyi Bale, yine en büyük sorumluluk alan isim. Real Madrid'den Tottenham'a gittikten sonra 2021 yılında 33 gole imza atan süper starın, Galler formasıyla gol özlemi uzun zamandır sürüyor. Galler'in ikinci sıkıntısı ise takımın teknik direktörü Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs'in, özel hayatında yaşadığı problemlerin mahkemeye taşınması sonrasında federasyon tarafından görevden alınması. Yardımcısı ve milli takımdan eski takım arkadaşı, 46 yaşındaki Rob Page teknik direktörlüğe getirildi. Disiplini ön plana çıkartan karakteriyle son 6 ayda geçer not alan Robert Page elbette turnuvanın kariyer olarak en zayıf teknik adamlarından biri.



SOL KANADI ÇOK KALİTELİ

İsviçre karşısında geçiş hücumlarıyla gol arayan ve oyunun kontrolünü ele geçirmekte zorlanan Galler, bize karşı da aynı taktiği uygulayacak. Defanstan uzun toplarla forvetlerinin top tutmasını ve orta sahalarının rakip ceza sahasına sızmasını hedefleyen Galler'de 1.96 cm. boyundaki Kieffer Moore (Cardiff/40 maç-20 gol) karşısında Çağlar'ı bulacak. Serbest oynayan Bale, frikikler başta olmak üzere ceza sahası dışından şutlarla büyük tehdit. Kaleci Danny Ward ise Leicester'da son 3 sezonda sadece 14 maçta kaleyi koruyabildi. Galler'in sol kanadı çok kaliteli. Tottenham'lı Davies ve önünde Manchester United'lı Davis James var. Allen ve Ramsey'li orta sahasıyla Galler'in cebinde 1 puanı varken kazandığı takdirde kendini en azından iyi üçüncüler arasına atacağı kesin. Ancak beraberlik için bir oyun planı da işlerine yarayabilir zira son maçları İsviçre karşısında da net favori olan İtalya ile..



4 PUAN İÇİN ÖNCE 3 LAZIM

Biz Galler'i yener miyiz? Bizde Gareth Bale olmadığı kesin ama daha yetenekli bir milli takım olduğumuz ortada. İtalya'nın bize karşı olduğu gibi biz de Galler'e karşı topa daha fazla sahip olan takım olacağız. Hücumları bitirebilmek, arkada az adamla yakalanmamak, orta sahada ikinci topları alabilmek zaten bu oyunun püf noktası. Bakü'de 30 bin kardeşimizin vereceği destek bizim gibi duygusal zekasını oyununa yansıtan bir milli takım için büyük artımız. İki maçta 6 puan almak elbette harika… 4 puan alıp çıkacaksak soru şu; Galler mi İsviçre mi? İsviçre, Galler'den daha iyi takım ve orta sahası bize daha fazla sorun çıkartacak. Üstelik işi o güne bırakırsak grup finali gibi oyun olacak. Bu yüzden iki maçtan birini kazanıp birinde berabere kalacaksak, yarın Galler'i devirmeliyiz.