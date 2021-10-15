Pereira skor Avcı oyun odaklı

Milli ara sonrası büyük maçlar kapalı kutudur. Bu yüzden 90 dakika 3 ihtimale de açık. Pereira skor odaklı, Avcı oyun odaklı bir teknik adam. F.Bahçe, oyun bozan taraf olacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını kim kazanır?



Namağlup ama Hamsik'in olmayışı ve geçen sezon evinde derbi kazanamayan Trabzonspor ile karşısında özellikle deplasmanlardaki oyun planı ile savunmasını sağlam tutan Fenerbahçe var. Milli ara sonrası büyük maçlar kapalı kutudur.

Bu yüzden 90 dakika 3 ihtimale de açık.



Trabzonspor'da Hamsik yok. Bu ne demek?



Marek Hamsik, Trabzonspor orta sahasına direnç, kalite ve tecrübe getiren isim oldu. Özellikle sol içten hücuma verdiği katkı, iyi bir şutör olması, onun şu anda yerine biri oynar ama yeri dolmaz sınıfına sokuyor. Siopis şans bulacaktır ama G.Saray maçını 0-2'den 2-2'ye getiren iki değişiklik miydi yoksa Hamsik'in sahada yaptıkları mıydı?



Avcı'nın 11'i nasıl olur?



İsmail sakat, bu yüzden Berat ve Uğurcan'la birlikte üçüncü Türk oyuncunun Abdülkadir Ömür olacağı kesin. Vitor Hugo'nun cezası bitti. Edgar Ie, Berat ve Siopis'li orta saha göbeğinin önünde Bakasetas, solda Nwakaeme ve santrforda Cornelius, sol bekte de büyük bir ihtimalle Trondsen oynar. Sağda Bruno Peres.



Trabzonspor kaybederse ne yaşanır?



'Namağlup unvanını yitirir' demek kolay olanı ama şampiyonluk yarışında iç sahadaki derbilerde mümkünse kayıp yaşamamak lazım. Galatasaray beraberliğinden sonra Trabzonspor kazanıp liderlik koltuğunu almak isteyecek.

Konya maçını neredeyse 90, Alanya karşılaşmasını da 20 dakika 10 kişi oynadılar. Bu eksikler direkt tabelaya yansıdı.



Trabzonspor adına maçta kim öne çıkar?



Nwakaeme böyle maçların adamı. Galatasaray karşılaşmasında oyundan alınan Abdülkadir Ömür son lig maçında oyuna girip yaptıklarıyla çıkışını başlatmış görünüyor. Trabzon'un ona hücumda ihtiyacı var.



Fenerbahçe'de Mesut Özil oynar mı, oynamalı mı?



Mesut'un son oynadığı maçlarda verdiği katkıya bakıldığında artık güçsüz bir oyuncu değil. Kadromda Mesut Özil olsa ben onun en rahat olacağı dizilişi yaparım. Ama ben Pereira değilim.

Soru şudur, 'Ön tarafta oynayacak Mesut haricindeki 3 oyuncunun hangisi ondan daha fazlasını yapmış olabilir?' Mesut olmadan kaybederse büyük baskı görür. Mesut'la kazanırsa 'Ben oynatacağım zamanı iyi bilirim' der. Mesut'la kaybederse de 'Kullanmadığımda haklıydım'a getirir.



Pereira'nın 11'ini nasıl sayarsınız?



Altay'ın önünde defans üçlüsü Kim-Szalai ve koruyucu gözlüklerle oynayabilecekse Serdar Aziz olur. Novak'ı sağ stoperde kullanmak rakibin solunda Nwakaeme varken pek iyi fikir görünmüyor.

Ortanın göbeğinde Gustavo'nun yanında formaya en yakın isim Mert Hakan. Kanatlarında Ferdi ve Osayi, forvette Serdar'ın arkasına Mesut ve Rossi'yi yerleştirmesini bekliyorum.



Fenerbahçe adına maçta kim öne çıkar?



Trabzon kapalı savunmalara karşı ne yapacağını Alanya maçında gösterdi ama Fenerbahçe'de Altay'ın sadece kurtarış değil kontrol edeceği yüksek toplar da önemli. Bu kadroda kilit adamlar Ferdi, Mesut Özil ve Serdar Dursun ya da oynarsa Berisha olur.



Fenerbahçe kaybederse ne olur?



Milli ara öncesindeki 8 maçlık fikstürden daha zorlu bir fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi. Alanya ve deplasmanda Konya ile oynayacaklar.

Liderlik koltuğunda oturan bir takımın ekim ayında maç kaybetmesi elbette sezon adına onarılmaz bir yara olmaz.

Fenerbahçe, Hatay'da 5'li savunmasıyla rakibin kuvvetli hücum hattını adeta duvara çarptırdı.

Pereira skor odaklı Avcı ise oyun odaklı bir teknik adam. Fenerbahçe oyun bozan taraf olacak.



Ali Şansalan seçimi için yorumunuz nedir?



Süper Lig'de son dönemde maçı yönetecek hakemden daha çok VAR hakeminin kim olacağı önem kazanmış durumda. Ellerindeki tüm kamera açıları ve geniş açılara rağmen hakemleri çağırmaları gereken pozisyonlarda çağırmıyorlar.

Önce buna çare bulsunlar.