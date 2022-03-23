2016 Avrupa Şampiyonu Portekiz, telafisi olmayan maçın ev sahibi ve en önemli gol silahı Ronaldo. İmkansızla mümkün arası koca bir deniz. İyi yüzmemiz lazım

Portekiz kağıt üzerinde çok net favori olduğu eleme grubunda adeta harakiri yapmıştı. Grubu lider tamamlayan Sırbistan deplasmanında yarım saatte 2-0 öne geçtikleri maç 2-2 bitmiş ve evlerinde son maçta kazansalar Katar biletini alacakları 90 dakikayı, Mitrovic'in son dakika golüyle kaybedip play-off'ta bize rakip oldular. Önemli eksikleri var. Geriden oyun kurarken çok kullandıkları Joao Cancelo cezalı, defans göbeğinde Ruben Dias uzun süreli sakat ve usta isim Pepe de Kovid. Kalelerinde ayağı temiz Rui Patricio var ama yarın bize karşı defans 4'lüsünün 3'ünü değiştirip sahaya çıkacaklar. Stoper Jose Fonte, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı. Merih Demiral'ın da Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı olduğunu hatırlarsak bunlar ilginç eşleşmeler.







YILDIZLAR İÇİN SON TURNUVA

Katar'a direkt bilet alamamak elbette ki Portekiz'in üzerinde gerilim oluşturmakta. Üstelik bizi geçseler bile karşılarında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı bulacaklar. Ronaldo, Moutinho, Fonte ve Pepe için son büyük turnuva. Porto bir futbol şehri, Dragao da kompakt bir stadyum. Portekiz savunması, savunma göbeğini orta saha yayına kadar çıkartan bir takım. Bitiremedikleri akınlarda mutlaka prese koşuyorlar. Ancak bizim oradaki pas isabet oranımız yüksek olursa elimizde Kerem, Abdülkadir ve Cengiz gibi 3 tane hızlı adamımız var. Serbest vuruşlarda, altı pas ve penaltı noktası arasına el bombası gibi top atacak yetenekli adamları mevcut. İşimiz zor. Karşımızdaki takım 2016'nın Avrupa Şampiyonu. Telafisi olmayan bir maçın ev sahibi ve en önemli gol silahı Cristiano Ronaldo. İmkansızla mümkün arası koca bir deniz. İyi yüzmemiz lazım.



ANLATMAYA GEREK YOK!

Portekiz %57 ile 62 arası gidip gelen topa sahip olma istatistiğiyle evindeki bu maçta bizim de ne oynayacağımızın ipucunu veriyor aslında. Orta sahaya dinamizm getiren Renato Sanches sakat. Kısa üçgenlerle beklerin üzerinden çıkan ve kanat oyuncularını forvet arkasında iç kulvara sokan Fernando Santos'un takımı yetenekli ve tecrübeli ayakları sayesinde pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Takımın çilingirleri belli. Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, Liverpool'da tehlikeli forvet haline gelen Jota ve anlatmaya artık gerek olmayan kariyeri ile Cristiano Ronaldo...