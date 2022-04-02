Üç puandan ötesi

Valerien İsmael’in ilk maçı olması, Avcı’nın bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç maç kaybetmemesi ve şampiyonluk kutlamasını bir hafta erkene çekme isteği... Bu 90 dakikada 3 puandan çok ama çok fazlası var

1- Geçen sezon, şampiyon Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde ligi bitiren Trabzon, yarın o şampiyon kadrosuna Pjanic, Alex, Batshuayi takviyeleri yapmış rakibinin 24 puan önünde sahaya çıkacak. Sadece bu bile sezonun kısa bir özeti. Trabzonspor iyi değil çok çok iyiyken, Beşiktaş son şampiyon olarak şimdi ikincilik şansını da Kaf Dağı'nın arkasında bırakıp Trabzon'a geliyor. Ligin ilk yarısında Trabzonspor sahaya çıktığında Beşiktaş'ın 7 puan önündeydi. O gün kaybetseler fark 4'e inecek belki de başka bir sezon hikâyesi izleyecektik. Beşiktaş, Galatasaray karşısında taraftarın yarattığı büyük ambiyansla başardığını Trabzonspor'a karşı tekrarlayamayınca ve üstelikte 90 artıda gelen golle sahadan mağlup ayrılınca, Trabzonspor'un sezonun geri kalanında zirvede yalnız yürüyeceği de ortaya çıktı.

2- Milli ara öncesine baktığımızda Trabzon'un Rize'deki mağlubiyetini performanstan daha çok zemine, kar yağışına ve elbette 3 penaltının çıktığı maçta 2 gereksiz penaltıya ve eksiklere bağlamak lazım. Beşiktaş ise önce Başakşehir beraberliği ardından G.Saray mağlubiyetiyle ikincilik yarışında çift haneli puan farkıyla geriye düşerken, Hatay beraberliği milli ara öncesinde kaçınılmaz sonu hazırladı ve Kartal'ın hocası Valerien İsmael oldu.

3- Trabzonspor, evinde G.Saray, Alanya, Başakşehir maçlarının dışında tek sürprize Giresun beraberliği ile imza atarken, Hatay, A.Demirspor, Konyaspor başta olmak üzere diğer maçlarda galibiyete koşarken çokta fazla zorlanmadı.

4- Sergen Yalçın'la başlanan sezonda Beşiktaş'ın deplasman karnesi bir türlü düzelmek bilmedi. Sadece Antalya, Karagümrük ve Sivas deplasmanında kazanmış olsa bile zirvenin fersah fersah uzağında kalmaları için yeterli istatistik. Sakatlık ya da cezalıları dikkate aldığınızda Trabzon 11'ini ezbere sayabilmek çok kolay.







5- Peres cezalı, sağ beki Dorukhan teslim alacak. Ahmetcan sakat, yerine Hüseyin oynayacak. Puchacz sol bekte forma giyecek. 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak olan Hamsik'in yetişemeyeceği düşünülürse, Avcı'nın, takımını orta sahada ileriye taşıyan Abdülkadir Ömür'ü, Siopis ile birlikte kullanmaktan vazgeçmeyeceği aşikâr. Önde ise Cornelius ya da Djaniny arkasında her defansın kâbusu olan Nwakaeme, Bakasetas, Visca üçlüsü...

6- 3 maçtır kazanamayan ve en azından Konferans Ligi bileti almak için artık kazanmak zorunda olan Beşiktaş'ta önemli olan, teknik adam değişiminin sahaya olumlu yansıması. Kartal, Karaveli yönetiminde 2 kez üçlü defans tercihini yaptı. Ancak bunu lider Trabzon'a karşı uygulamak, doğrusu biraz bizim Milli Takım'ın, Portekiz karşısına 3'lü defans ile çıkmasına benziyor.

7- Trabzonspor, ilk 20 dakikada önde baskıyı çok iyi uygulayan ve rakibi hata yapmaya zorlayan bir takım. Beşiktaş'ın, Vida'nın da oynaması halinde Welinton, Necip ile oluşacak muhtemel 3'lü savunmasının alan paylaşımında pratikleri zayıf. Yani sahada top çalışmadıkları yerden gelebilir.

8- Rıdvan (Umut) ve Rosier ile 5'lenecek savunma geçiş hücumlarında N'Koudou (Larin) ve Ghezzal'ın iç koridora kaçmasıyla fazla adamla hücum imkânı doğurabilir. Avcı'nın takımının bitiremediği ataklarda Beşiktaş'ın Ghezzal gibi bir kozu var.

9- Kazanan ve kaybedenin puan tablosunda çok üzülecek durumu yok ama maçın prestiji, İsmael'in ilk maçı olması, Avcı'nın bu sezon İstanbul takımlarına hiç kaybetmeyişi ve lig tarihinde ikili rekabette 37-36 olan Kartal'ı, ev sahibinin yakalayabilme ihtimali ve şampiyonluk kutlamasını 1 hafta erkene çekme isteği bize 3 puandan ötesini vaat ediyor.

10- Trabzonspor adına kilit adamları Abdülkadir Ömür, Visca ve Nwakaeme. Beşiktaş adına ise eğer Trabzon'dan yenilmeden çıkacaklarsa kaleci Ersin, Vida, Josef ve Ghezzal'ın vasat futbol oynama lüksleri yok.