Derbi üzerine düşünen, oyun planı hakkında cümle kuran kim varsa onları taca atıp başladı iki teknik adam. Beşiktaş, Ghezzal'lı kanadından, Fenerbahçe de Mert Hakan'ı yakın tuttuğu İrfan Can'ın kanadından rakibi tehdit edecekti. İki hocanın da ters kanada yüklenmesi ilginçti doğrusu. Valerien İsmael'in tüm eksiklerine rağmen üçlü defanstan dönmeyeceğini tahmin ediyorduk ama ufak bir dokunuşu rakibin solunu yormaya yönelikti. Üçlü defansın önünde dörtlü ve Larin-Batshuayi'nin ardından sola yatık oynayan Ghezzal. Fenerbahçe'nin seri galibiyetlerinde çilingir sağda İrfan-Mert Hakan ve kanattan gelen Samuel idi. İsmail Kartal da rakipte Kenan'ı gözüne kestirmiş, Rosier'in yokluğunda takıma soldan yüklen emrini vermişti…

Serseri bir topun Novak'ın önünde kalması, ardından yaptırdığı penaltı yetmedi Kenan'a yaptığı penaltı. Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi. Beraberlik Fenerbahçe için yeterliydi ama 5'lik yarışı ve taraftarı önünde kazanmak için Beşiktaş'ın hızını kesen İsmael oldu. Kartal'ın hocası, son çeyrekte 4 değişiklikle oyunu rakibine verdi. Derbiden çıkan beraberlik Beşiktaş adına sezonun bir Z raporu gibiydi. Penaltıyı kaçıran Bayshuayi ve ikinci yarının başında net fırsatı harcayan, sonra da bir kafa topu direkten dönen Larin Beşiktaş taraftarının hayallerini gerçek kılacak adamlar değiller. Maçın adamı Emirhan… Eksiklerini arayan Fenerbahçe için deplasman derbisinde bir puan ikinci bitirilecek sezonda iyi sonuç…