UEFA'nın açıkladığı yeni Şampiyonlar Ligi formatının heyecanı ve tartışması sürerken gözler şimdi de gelecek sezonun takvimine çevrildi. Yeni format 2024-25 sezonunda yürürlüğe girecek. Öncesinde ise iki sezon boyunca Avrupa'da üç kupada ter dökecek takımları kendi ligleri ile birlikte zor ve sıkışık bir takvim bekliyor. Dünya Kupası nedeniyle kasım ayında tüm liglere ara verilirken, elbette Avrupa kupalarında grup maçları da bu takvimden etkilenecek. Süper Lig'de sezon ağustosun ilk haftasında başlarken gelin UEFA'nın takvimine birlikte bakalım…

2. ön eleme maçları 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 3. ön eleme ise 2-3 ve 9 Ağustos tarihlerinde. Play- Off karşılaşmaları takvimde 16-17 Ağustos, 23-24 Ağustos tarihlerinde yer buldu. Avrupa kupalarında grup maçları geçen sezonlardan erken başlayacak. Grup ilk maçları 6-7 Eylül, 2. müsabakaları 13-14 Eylül'de. 3. randevu 4-5 Ekim tarihinde, 4. maçlar 11-12 Ekim'de. 5. maçlar 26-27 Ekim'de oynanırken Şampiyonlar Ligi'nde grupların son karşılaşmaları 1-2 Kasım'da yapılacak. Bu da üç kulvarda geçmiş yıllara göre grupların bir ay önce tamamlanacağı anlamına geliyor ve aynı zamanda takımlar iki haftalık bloklar halinde lig ve kupada 4'er maça çıkacaklar

Son 16 için ise tarihler şöyle: 14-15, 21-22 Şubat. Rövanşlar 7-8 ve 14-15 Mart'ta. Çeyrek finaller 11-12 ve 18-19 Nisan'da oynanırken yarı finaller 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nin finali ise 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda.

Haziran ayında 10 gün sürecek milli takım mesaisinden dolayı birçok futbolcu maksimum 3 haftalık bir tatil yapabilecek. Ağustos başında başlayacak ligler nedeniyle haziranın 3. haftasından itibaren takımların sezon açması bekleniyor. TFF'nin yabancı kuralını netleştirmesini kulüpler dört gözle beklerken bir taraftan da yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerinin bir an önce açıklanması gerekiyor. Geçen sezon Avrupa'daki transfer bitiş tarihinden sonra 1 haftalık fırsat dönemi yaratan TFF'nin bu sezon grup maçlarını ve ligin de erken başlayacak olması nedeniyle transferin bitiş tarihini 31 Ağustos olarak belirlemesi bekleniyor. Bu durumda ligin ilk 4 haftasında takımlar transfer yapmaya devam edebilecek.

Bu sonbahar çok sıcak geçecek! Dünya Kupası nedeniyle Avrupa kupalarında grup maçları, kasımın ilk haftasında sona ereceğinden dolayı takımlar üç farklı dönemde 2 lig, 2 Avrupa kupası maçını 15 günde oynamak zorunda.