Giresun'a 44 bin taraftarın önünde tek bir gol bile atamıyorsanız, ertesi gün teknik direktörünüzün bir yapılacaklar listesi hazırlaması lazım. Hafta içinde oyuncu tercihinden, oyuncu ile 1'e 1 görüşmeye, kendi oyun analizinden Ümraniye analizine kadar...

Dün Okan Buruk bunları yaptıysa da sahada bir yansımasını görmedik. Ev sahibinin önde baskısını kırmayı başaramadılar. Çıkmakta zorlandılar. Abdülkerim'in geçen haftaki sakarlığı sonrasında ilk toplar Nelsson'daydı ama onun da ayağının temiz olduğu söylenemez. İki beki de bunu beceremeyince geriye Muslera'nın orta sahanın kanadına, Kerem ve Yunus gibi kısa adamlara vurduğu uzun toplar kaldı. Doğrusu bu çok kötü bir plan...

İlk 45'te yine bir Emre Akbaba klasiği izledik. Bu oyuncu kendi iyiliği için Alanya'ya dönmeli... Geçen hafta Kerem ile Yunus sağ iç ve sol içte Seferovic'e çok yakın oynamışlar ve oyun ortada kitlenmişti. Demek ki Okan Buruk ikisini de uyarmamış. Topsuz oyunda iki kanat oyuncusunun arası 10 metre olmaz. Mertens'in oyuna girişi sonrasında 45-60 arası baskıda Galatasaray gol çıkarmalıydı. Seferovic'in direkten dönen topu, Mertens'in kafası, Boey'in şutu... Serkan Kırıntılı kalesinde sağlam durdu ama takım arkadaşları işin hücum tarafında F.Bahçe maçından çok ama çok uzaktaydılar. Filmin sonu Gomis sayesinde Antalya'daki gibi oldu. Ancak sorun şudur; siz bütün haftayı, "Nwakaeme geliyor, yeni stoper yolda, Buruk Van Aanholt'tan memnun değil, İcardi İstanbul'da" ile geçirirseniz Florya'daki takımın da kimyası ile oynarsınız. Okan Buruk bir an önce "Okan Buruk transfer istiyor" haberlerinin öznesi olmaktan çıkıp bir maçta en azından iki gol atabilen bir takım performansı ortaya koymalı...