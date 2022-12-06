Çok değil, sadece 1.5 yıl geçti üzerinden... 11 Temmuz 2021 akşamında Bukayo Saka son penaltı için topun başına geldiğinde takım arkadaşları Rashford ve J.Sancho kaçırmış, yük 19 yaşındaki oyuncunun omuzlarına binmişti. İtalyanlar, 2022 Dünya Kupası'na gidemeyeceklerini elbette bilmedikleri bir Londra akşamında kupayı kaldırdılar. Saka'nın sosyal medya hesapları küstah İngilizlerin ırkçı taciz mesajlarıyla doldu. Penaltı kaçıranları küfürlere boğdular, linç ettiler. Saka bu sezon Arsenal formasıyla şampiyonluk yarışı veriyor, İngilizler çeyrek finale yükselirken İran'a 2, Senegal'e bir gol atan genç oyuncu, o temmuz gecesi yaşadığı travmanın altında kalsaydı bugün Katar'da olmazdı. Büyük futbolcu olmak için sadece yetenek ve çok çalışmak da yetmiyor, çelik gibi sinirlere sahip olmanız lazım. Değilseniz sizi yok ederler.







FUTBOL NET 60 DAKİKA OLUR MU!

Katar'daki Dünya Kupası yarı otomatik ofsayttan daha çok, oyuna ilave edilen dakikaların artışıyla anılacak ve bu tavsiyenin liglerde ne kadar uygulanacağı 18 Aralık'taki finalden sonra tartışma konusu olacak. Topun oyunda kaldığı süreyi maksimuma çıkarmak için Collina'nın "Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve VAR kararını beklemenin oyundan çaldığı süreyi korkmadan maça ekleyin" tavsiyesi karşımıza ilk yarıları +8, maç sonu ise +10'lara varan "90 dakika"lar çıkardı. Yakın bir gelecekte futbolun, basketbolda olduğu gibi top oyunda olmadığında kronometrenin durduğu, net 60 dakika süren bir oyun olması için FIFA'nın açtığı bir yol bu. İtalya'da bir duvarda yazan "90'da atılmış bir gol kadar güzelsin"e kimse "+" eklemesin tabii!..



JESUS SAKAT SAKAT MI OYNADI?

Arsenal, Dünya Kupası arasına 5 puan farkla lider girdi Premier Lig'de. Her kulüp gibi onların da korkusu milli takımlara yolladıkları futbolcuların yaşayabileceği uzun süreli sakatlıklardı. Gabriel Jesus, Arteta'nın en önemli gol silahı. Brezilya ilk iki maçını kazandıktan sonra yedek ağırlıklı çıktığı Kamerun maçını sadece tabelada kaybetmedi, Gabriel Jesus sakatlandı. İngilizler'e göre Jesus, dizindeki probleme rağmen sahaya sürüldü ve Sambacılar'ın hocası Tite büyük bir yanlışa imza attı. Brezilya cephesi bu iddiaya ateş püskürdü. Gabriel Jesus da söz konusu milli forma olunca elbette susmak zorunda... Bakalım Brezilyalı golcü, 26 Aralık'ta West Ham maçında sahada olacak mı?







NEYMAR'IN İZİNDE BÜYÜK YOL AYRIMI

Dünya Kupası en büyük vitrin ve dev markaların rekabeti için de daha büyük sahne yok. Brezilya Milli Takımı'nın Nike ile anlaşması var. Vinicius Jr. ile 9 yıl önce ilk anlaşmayı imzalayan, kontrat bitmeden 2018 yılında yeni imzayla oyuncuyu 2028'e kadar kendine bağlayan ABD markası, karşısında Sambacı'nın ailesini buldu. Kulübü Real Madrid'in Adidas ile anlaşması olduğundan dolayı Nike'ın kampanyalarında geri planda kaldığını düşündükleri oğullarının Nike ile kontratını feshetmek isteyen ailenin, Alman şirketinden yüksek bir teklifi ceplerine koydukları ortada. Nike ile 15 yıllık ortaklığına 2 yıl önce son verip Puma ile anlaşan Neymar'ın, Vinicius Jr'un ilham kaynağı olduğu ortada…