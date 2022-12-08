Acı sonu kendi yazdı

Rodri’yi stoperde kullanmak, Asensio’yu sahte 9 yapıp Morata dışındaki santrforları ülkede bırakmak ve Pedri-Gavi ikilisiyle orta sahayı tutmak çöküşü hazırladı

EURO 2020'de İtalya'ya yarı finalde penaltılarla kaybettiklerinde oynadıkları futbolla 'Yazık oldu!' dedirtmişlerdi. Elbette tüm İspanya, Katar'da bunun üzerine koyup gelen bir milli takım bekliyordu. Futbolda isterseniz 300, isterseniz 600 ya da bin pas yapın. Bunun ne sınırı ne de yasası var. Adı üzerinde gol, amaç demek. Amacınız 3 direğin arasına isabetli şut atmak. İspanya, Fas karşısında 120 dakikada bunu sadece 1 kez başardı. Bu da Luis Enrique'yi celladına aşık bir adam haline getirdi. Rodri'yi stoperde kullanmak, Asensio'yu sahte 9 yapıp Morata dışındaki santrforları ülkede bırakmak ve müthiş yeteneklerine rağmen 20 yaşın altındaki iki Barcelonalı Pedri ve Gavi ile orta sahayı tutmak İspanya'nın sonunu hazırladı.









ABİLERİNE YETİŞMEK İÇİN BİRKAÇ FIRIN EKMEK YEMELİLER

Altın jenerasyonları zor olanı hak ederek başarmıştı. 2008, 2010 ve 2012 kadrolarına baktığınızda sadece futbolcu isimlerinden bile etkilenirsiniz. Katar'daki kadronun geleceği var ama abileriyle kantara çıkmak için birkaç fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Küçük İskender'in bir şiirindeki gibi: 'İnsan inandığı şeyler uğruna muhteşem hatalar da yapabilir…' Luis Enrique'nin doğruları muhtemelen gelecek hafta istifa mektubu ile yüzleşecek.







YERDEN YERE VURDULAR

İspanya'nın Dünya Kupası'na vedası ülke basınında sert eleştirilerle manşetlerde yer aldı. Marca, "Dünya Kupası bizim için çok büyük" manşetini atarken, AS, takımın binin üzerinde pas yaptığının ancak galibiyete ulaşamadığının altını çizerek "Bin pas oyunu duvara çarptı" ifadelerini kullandı. Maçı "Tam bir fiyasko" olarak nitelendiren Mundo Deportivo ise İspanya'nın tek bir penaltıdan dahi yararlanamadığını vurguladı.