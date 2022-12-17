Messi dün Mbappe yarın

Messi futbolda dün, Mbappe ise bu oyunun yarını… Dün ve yarın, karşı karşıya gelecek Doha’da. Zamanı ne geriye ne de ileriye sarabiliriz bu hayatta. O yüzden anı yaşayalım…

Yarın dev finalde 52 futbolcu, iki teknik adam ve yardımcıları olacak ama milyarlarca insanın nefesini tutup beklediği elbette ki Messi ve Mbappe'nin düellosu... Onlar PSG'den takım arkadaşı ama gerçekten arkadaşlar mı? Değiller ve olmak zorunda da değiller. Messi 1.5 yıl önce Paris'e adım attığında "Messi yürüyecekse ben daha çok koşmaya hazırım" diyen Mbappe ve Fransız yıldızın Real Madrid'e gitmek yerine PSG ile kontratını uzatması sonrasında "Onun takımda kalmasına çok sevindim" diyen Messi... Penaltıları kim atacak polemiği dışında PSG'de sahada problem yaşamadılar ama yeni kontratıyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Mbappe'nin kendisinden 11 yaş büyük Messi'ye büyük saygı duyduğu ancak tesisler dışında görüşmedikleri de bir gerçek.



DIŞARIDA BİR ARAYA GELMEZLER

PSG'de Messi'ye kucak açan vatandaşları Di Maria ve Paredes artık Juventus forması giyiyor. Arjantinli yıldıza en yakın isimler bu sezon Verratti ile Neymar. Mbappe'nin grubu ise Sergio Ramos, Hakimi ve Navas'tan oluşuyor. Messi'nin sosyal hayatının olmaması ve aralarındaki 11 yaş fark da ikilinin kulübün organizasyonları dışında bir yerde bir araya gelmelerine engel… Messi futbolda dün, Mbappe ise bu oyunun yarını… Dün ve yarın, karşı karşıya gelecek Doha'da. Zamanı ne geriye ne de ileriye sarabiliriz bu hayatta. O yüzden anı yaşayalım… Final yarın 18.00'de başlayacak, belki 90, belki 120 dakika, belki de penaltılar...



RÖVANŞI ALACAK MI?

2018 Dünya Kupası'nda son 16 maçında ilk kez karşı karşıya gelen Mbappe ve Messi'nin düellosunda kazanan 4-3 ile Fransız yıldız olmuş ve Mbappe fileleri iki kez havalandırmıştı. 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde ise Camp Nou'da Barcelona, Messi'nin penaltısıyla öne geçmiş ancak PSG, Mbappe'nin 3 gol attığı maçta Katalan ekibini 4-1 mağlup etmişti. 1-1 berabere sonuçlanan rövanşta da goller Mbappe ve Messi'nin penaltı vuruşundan gelmişti.







10'LARIN SAVAŞI

LİONEL MESSİ

35 yaşındaki Arjantinli süper star, milli takım formasını toplamda 171 kez giydi, 96 gol attı, 55 asist yaptı. Bir Olimpiyat, 1 Copa America ve 1 U20 Dünya Şampiyonluğu var. Barcelona ve PSG'de toplam 831 maçta 695 gol attı, 297 asist yaptı. Kulüp kariyerinde 37 kupa kazandı. Messi'ye PSG bonservis ödemediğinden Arjantinli, kariyeri boyunca bir 'fiyat'a sahip olamadı. PSG'den 3 yıllık kontratından 110 milyon Euro kazanıyor ve sponsorluk gelirleri 56 milyon Euro. 7 kez Altın Top ödünü kazanan Messi, 6 kez de Avrupa Gol Kralı oldu. 5 Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerken, 11 gol attı. 17 maç kazandı, 3 maçı berabere biterken 5 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. 4'ü Katar'da 10 kez maçın en iyisi (MVP) seçildi.



KYLİAN MBAPPE

23 yaşındaki Fransız yıldız, milli takım formasını 53 kez giydi, 24 gol attı ve 20 asist yaptı. Bir Dünya Kupası, 1 Avrupa Uluslar Ligi ve bir de Avrupa U19 şampiyonluğu var. Monaco ve PSG'de toplam 297 maça çıktı; 217 gol attı, 109 asist yaptı. Kulüp kariyerinde 13 kupa kazandı. PSG, bonservisi için Monaco'ya 180 milyon Euro ödedi. PSG'den aldığı 3 yıllık yeni kontratta kazanç hanesinde 282 milyon Euro yazıyor, sponsorluk geliri ise 33 milyon Euro. Mbappe'nin bireysel ödülü yok. 2 Dünya Kupası'nda 13 maçta forma giyerken 9 gol attı. 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. 3'ü Katar'da toplam 4 kez maçın en iyisi seçildi.



EN ÇOK A.MADRİD VE BAYERN MÜNİH!

Finalde en fazla temsil edilen kulüpler 4'er oyuncuyla Atletico Madrid ve Bayern Münih... Juventus, Sevilla ve Real Madrid'den ise 3'er isim final heyecanını yaşayacak. Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen kulüp olan Barcelona'dan finale kalan futbolcu sayısı 2 (Dembele ve Kounde).



KAZANDIRAN FORMA İLE OYNAYACAKLAR

1978 ve 1986 Dünya Kupaları'nı klasik çubuklu mavi-beyaz formasıyla kazanan Arjantin, alternatif formasıyla 1990 ve 2014'ü finalde kaybetmişti. Arjantin yarın sahaya klasik mavi-beyaz formasıyla çıkacak.



FRANSA'DA BÜYÜK SALGIN

Final öncesi Fransa hastalığa yakalandı. Fas ile oynanan yarı final maçında Rabiot, Upemecano ve Coman'dan faydalanamayan Horozlar'da bu isimlere Varane ve Konate'nin de eklendiği bildirildi. Deschamps hastalığı yayılmasını durdurmak amacıyla sosyal mesafe önlemlerini uygulamaya koydu.



KARABORSADA BİLET 300 BİN TL

Dünya Kupası'nın final biletleri karaborsada dün 6-7 bin Euro'dan satılırken bu rakamın maç günü 15 bin Euro'yu (yaklaşık 300 bin TL) bulması bekleniyor. Arjantin'den son dakika finale gelmek için uçak bileti alanların ödediği rakam ise 6200 Euro.



TECRÜBE KONUŞACAK

Dünya Kupası'nı 2018'de kazanan Fransız Milli Takımı'ndan 10 futbolcu (Lloris, Mandanda, Areola, Varane, Lucas, Pavard, Giroud, Dembele, Griezmann ve Mbappe) Rusya'dan sonra Katar'da kadroda yer alırken, 4 yıl önce Fransa'nın kupa dışına ittiği Arjantin'den 7 futbolcu (Armani, Tagliafico, Otamendi, Acuna, Dybala, Messi, Di Maria) finalde boy gösterecek.



ARJANTİN EV SAHİBİ...

Yarın finalde tribünlerde en az 30 bin Arjantinlinin olacağı kesin. Yarı finalde 50 bin Fas taraftarına karşı mücadele eden Fransızlar Doha'da da azınlıkta kalacak. Dev maça beklenen Fransız taraftar sayısı 6 bin civarında.



SADECE ARMANİ!

Fransa'da 6 futbolcu (Mbappe, Guendouzi, Veretout, Mandanda, Disasi ve Fofana) kendi liginde forma giyerken, Arjantin'in 26 kişilik kadrosunda ülkesinde ter döken tek isim 36 yaşındaki yedek kaleci Franco Armani.