Bir tarafta 36 yıldır şampiyonluk hasreti çeken ve oynadığı 5 yarı finalde de gülen Arjantin, diğer tarafta 2018 Rusya'nın finalisti Hırvatistan. Ya da bir tarafta Messi diğer tarafta Modric... İki büyük yıldız da son Dünya Kupası heyecanını yaşıyorlar ve aralarındaki rekabet elbette ki Barça-Real Madrid yılları kadar milli takım düzeyinde de var. Geriye dönüp hatırlayalım. 2006 Dünya Kupası öncesi Messi'nin gol atıp Hırvatistan'ın 3-2 kazandığı hazırlık maçında sahada Modric'in yanı sıra G.Saray'ın eski hocası Tudor ve eski stoperi Tomas da vardı. Arjantin ile bugün kupayı kovalayan hocası Scaloni ise o gün yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekliyordu. 12 yıl sonra Messi ve arkadaşları, Rusya'da da karşılarında Hırvatistan'ı buldular. Bugün final için sahaya çıkacak olan Dalic yönetimindeki Hırvatistan, Sampaoli idaresindeki Arjantin'i 3-0 ile sahadan silmiş ve Modric de ikinci golü atmıştı.

İki ekip de çeyrek finalde topa daha az sahip takım olarak yarı final biletini aldılar ama bu akşam Dalic'in takımı topu rakibe bırakacak ve Brozovic- Kovacic ve Modric'li orta sahasıyla yine çelikten bir duvar örecek. 2014'te önce Brezilya, ardından Arjantin'i devirip kupayı alan Almanya gibi Hırvatlar da iki Güney Amerika devini yıkıp pazar akşamı sahaya çıkmak istiyor. Brezilya'nın vedası, Hollanda maçında yaşadıkları gerilimden aldıkları enerji ve Messi'nin son tangosu bu akşam Arjantin'i favori yapmaya yeter mi? Evine dönen İspanya, Almanya, Brezilya ve İngiltere'den bu maça kadar daha iyi futbol oynamadılar ama bugün Hırvatlar'ın sertliği kadar tecrübelerinden damıtılmış soğukkanlılıklarını da yıkmak zorundalar.



Tiki-Taka'nın hüsranı orta sahanın zaferi

"Atan ve tutanın iyi olacak" hiç değişmeyen bir futbol gerçeği ama son 15 yılda "Orta sahan kadarsın'' cümlesinin de bir o kadar doğru olduğunu kanıtlayan yüzlerce maç izledik. Topa inatla sahip olmaya çalışan İspanya ve Almanya'nın sahte 9'lu oyunu turnuvaya veda ederken, orta sahalarını defansına yakın oynatıp dikine hücumlarla geçişi oynayan takımların sancağını Fas yarı finale taşıdı. %66 ile oynayan Portekiz'den önce İspanya'yı elemiş Fas'ın turnuvanın en iyi 11'ine kesin sokacağı Amrabat 6 numara. İki 8 numara ya da klasik 10 numarayla oynamak yerine defansın önünü iki adamla kapatıp hızlı çıkanlar, akan oyunda ya gol buldular ya kalecilere takıldılar. Luis Enrique'nin Guardiola ve sonrası yıllarda Barça'nın etiketi olan 'Tiki Taka'yı bırakıp Neymar'lı yıllarda kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin ardından bugün Katar'da 'Tiki-Taka'nın hüsrana uğraması liglerde mutlaka teknik adamları etkileyecek. Geçiş oyunu elbette Katar'da ortaya çıkmadı ama son yıllarda sadece güçlü takımlara karşı uygulanan bir taktik anlayıştan Ancelotti'nin Real Madrid'i gibi bir devin tercih ettiği oyun haline geldi. Conte ile tekrar moda olan üçlü savunma 10. yılına doğru koşuyor. Katar 2022, yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu transferinde artık ne istendiğini de bize gösterecek…







Bir komedyen ve DJ birleştirir mi?

Fas'ın, Belçika'yı elemesinin ardından Brüksel'de galibiyete sevinen Faslı göçmenlere aşırı sağcıların saldırması sonrası İspanya'da Fas maçının olduğu gün büyük güvenlik önlemleri alındı.. 1 milyon Faslının yaşadığı İspanya'da özellikle Madrid ve Barselona'da ezeli rakip olan Real Madrid-Atletico ve Barça-Espanyol taraftar gruplarının Faslılara karşı birlik olup sokağa çıkacağı dedikodusu -iyi ki- gerçek çıkmadı. Şimdi yine büyük bir gerginlik var, bu kez Fransa'da. Fransa-Fas maçı Mbappe ve Hakimi gibi iki yakın dostun, Paris yakınlarında doğmuş, Giroud ile aynı takımda oynamış turnuvanın flaş hocası Regragui'nin sınavı ama aynı zamanda Fransa'da yaşayan 1.5 milyon Faslının da umut kaynağı. Paris olmak üzere Toulouse, Marsilya gibi Faslıların yoğun olduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınacak ama iki ismin varlığı bütün tansiyonu da alabilir. Bir tarafta Fransız halkının çok sevdiği Fas asıllı komedyen Jamel Debbouze ve diğer tarafta Paris'te doğan ama Fas kökenli sosyolog Pierre Guetta'nın oğlu olan dünyanın en tanınmış DJ'lerinden David Guetta.. Kim kazanırsa kazansın gülüp müzikle tadını çıkarsın işte…