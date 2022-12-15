Katar’da Messi ve arkadaşlarının final yürüyüşü, taraftarlarını adeta çılgına çevirdi. Pazar akşamı kupayı kazanmaları halinde yaşanacakları kimse hesap edemiyor...

Arjantin'de sadece 1 numaralı spor gazetesi Ole değil, 45 milyonluk ülkenin en büyük gazeteleri Clarin ve La Voz da Katar'da Messi ve arkadaşlarının final yürüyüşüne sayfalarca yer ayırdı.







3. Dünya Kupası hayali, maçın ardından ülkeyi sokağa dökerken pazar akşamı kupayı kazanmaları halinde yaşanacakları kimse hesap edemiyor. Kısaca sevinçten delirdiler, kupayı kaldırırlarsa tımarhanelik olacaklar!







İtalya'da La Gazzetta dello Sport; "Messi'nin, Diego'ya 1 adımı kaldı" derken, Corriere dello Sport; "Herkes ayakta, Messi geliyor" manşetini attı.









'MESSİ ADINDA BİR MARSLI'

İspanyol AS'ın manşetinde ise "Messi adında bir Marslı" yer alırken, Fransız L'Equipe gazetesi Arjantin'in 6. kez finale yükseldiğini yazdı. Avrupa ve Arjantin medyası; Tangocular'ın Hırvatistan'a karşı en iyi futbolu oynadıkları konusunda birleşti.







Scaloni'nin oyuncu tercihlerinin, Hırvatistan'dan 2018'deki 3-0'lık yenilginin rövanşını aynı skorla almalarına yettiği vurgulandı.