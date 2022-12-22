Arjantin nüfusunun yüzde 11’i, Messi ve arkadaşlarının Dünya Kupası zaferini 67.5 metrelik dikilitaşın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve ona bağlanan Buenos Aires’in geniş caddelerinde doyasıya kutladı

Messi ve arkadaşlarının Dünya Kupası zaferini Buenos Aires'te kutlayan Arjantinliler yeni bir rekora imza attı. 67.5 metrelik dikilitaşın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve ona bağlanan Buenos Aires'in geniş caddelerinde kutlamaya katılan insan sayısı 5 milyon olarak duyuruldu. Bu da Arjantin nüfusunun yüzde 11'i demek. Ülkenin en büyük rekabeti olan River-Boca'ya ev sahipliği yapan El Monumental ve Bomboneras'ın kapasitesine göre hesap edecek olursak, River'ın stadının 69, Boca'nın stadının ise 92 katı bir kalabalık demek bu







NOEL KUTLAMALARINI GERİDE BIRAKTI

2022 Dünya Kupası zaferi öncesinde Buenos Aires'teki en büyük kalabalık 2010 Noel akşamında 4 milyon kişiydi. 11 Ağustos 1952'de Evita Peron'un cenazesi için meydanda toplanan insan sayısı 2 milyon, 26 Ekim 1983'te yedi yıl süren askeri dikta rejiminin ardından sandıktan zaferle çıkan ve ülkede modern demokrasinin babası olarak bilinen Raul Alfonsin'in seçim zaferinde ise "Obelisco de Buenos Aires" dikilitaşının dört bir yanında 1.5 milyon insan vardı.







BEKLEME BENİ ZİDANE

DİDİER Deschamps'ın sonu iyi ya da kötü bitsin, Fransa Milli Takımı ile yen i kontrat imzalamayacağı konuşuluyordu Katar öncesinde. Fransız hoca daha finale gelmeden EURO 2024'te takımın başında olmak istediğini medyaya sızdırdı. Onun kararını bekleyen ise bir zamanlar birlikte oynayıp Dünya Kupası kazandığı Zinedine Zidane... 1.5 yıldır boşta olan Zidane'ın milli takımda çalışmak istediği biliniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da "Devam etmeli" diye destek verdiği Deschamps'a 2026 yılına kadar yeni kontrat verilirse Zidane'ın Juventus'un başına geçeceği konuşuluyor. Zidane'ın bu kararı verirken, finansal bilgileri çarpıttığı için Juventus'un alacağı cezayı bekleyeceği kesin.









MANCİNİ'NİN KIŞI AĞIR GEÇİYOR

WEMBLEY'DE EURO 2020 kupasını kaldırdığında eski takım arkadaşı Vialli ile yaşadığı sevinç hâlâ hatıralarda. Roberto Mancini'ye 2022'nin iyi gelmediği kesin. Önce İtalyan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası biletini grupta İsviçre'ye kaptırdı, ardından play-off'ta Kuzey Makedonya mağlubiyetiyle dibe vurdular. Dünya Kupası finalinden bir gün önce ise Mancini dostunu, eski takım arkadaşı Sinisa Mihajlovic'i kaybeti. 2021'de Sinisa hastalığı atlatmış ve yeniden Bologna'nın başına dönmüş, pankreas kanseriyle boğuşan ve ilk dönem terapilerine olumlu yanıt veren Vailli'ye de moral bulması için İtalya Milli Takımı'nda görev verilmiş ve ikili EURO 2020 macerasını birlikte yaşamıştı. Sinisa Mihajlovic'in tabutunu Dejan Stankovic ile sırtlayan Roberto Mancini'nin kulağı şimdi Londra'da tedavi gören ancak durumu ağır olan Vialli'de… İnsanın yazı da kışı da mevsimlerden bağımsız.. Mancini'nin kışı da ağır geçiyor…







MUSLERA CEZAYI MİLLİ TAKIMDA ÇEKER

URUGUAY-Gana maçında son düdüğün ardından disiplin komitesine sevk edilen Muslera'nın da aralarında bulunduğu 4 Uruguaylı futbolcu ne ceza alacak? Muslera ve Godin'in hakemi protestodan alacakları cezayı milli takım maçlarında çekeceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Gimenez ve Cavani'nin ise başı büyük dertte. FIFA'nın yönetmeliğinde 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ki bu da kulüp maçlarında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor. FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncuya minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men. Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.



BERABERLİKTE PENALTILARLA +1 PUAN

KATAR 2022 iki stadyum arası en fazla bir saat ile en kompakt Dünya Kupası olarak tarihe geçerken 4 yıl sonraki finallere gidenleri ABD, Kanada ve Meksika'da çileli ve uzun yolculuklar bekliyor. 48 takımlı turnuvanın grup aşamasında üçerli 16 grup fikri ise yerini dörtlü 12 gruba bırakmak üzere ama bir yenilikle birlikte! Grup aşamasında sıkıcı futbolun panzehri olarak berabere biten maçlarda uzatma oynamandan penaltı atışlarına gidilmesi ve kazananın artı bir puan alması gündemde. Yeni format 2023'te belli olacak.