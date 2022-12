Dünya Kupası'nın 22.'sinde son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. İki takım da formalarına 3. yıldızı takmanın peşinde Doha'daki Lusail Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev randevu saat 18.00'de Polonyalı hakem Marciniak'ın düdüğü ile başlayacak

Güzel oyun; futbolun en büyük finali bu... Dört yılda bir izleyebildiğimiz ve her biri kendi başına roman olabilecek Dünya Kupası'nın 22.'sinde son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. 2014'te Almanya'ya kaybeden Arjantin ile 2018'de Hırvatistan'ı deviren Fransa… Bir tarafta Maradona'dan daha iyi olduğunu kabul ettirebilmek için bugüne kadar her şeyi kazanan ama Dünya Kupası eksik olan Lionel Messi, diğer tarafta 21 yaşında arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan, Pele'ye benzeyen 24 yaşında arka arkaya iki kupayı kaldırmak isteyen Kylian Mbappe var.



HOCALAR 'ÖNCE KONTROLLÜ OYUN' DİYECEKTİR



Doha'da Lusail İconic Stadı'nda saat 18.00'de Polonyalı hakem Marciniak'ın ilk düdüğünü çalacağı Dünya Kupası finalinde kazananı kritik eşleşmeler mi belirleyecek, yoksa yedek kulübesinden gelenler mi? Ya da penaltıları kaçıranlar mı? Gelin final öncesi kritik eşleşmelere ve oyun planlarına bakalım… İspanya ve Almanya gibi topa sahip olmayı seven takımların erken veda ettiği kupanın çeyrek finalinde de topa daha fazla sahip 4 ülke evine döndü. Peki finalde ne olacak? Fransızların oyunu domine etmesi daha büyük beklenti ama iki takımın da hocasının önde baskı yaptırmayıp, arkada hızlı adamlara açık vermemek için kontrollü bir oyun oynatması kuvvetle muhtemel… Gelelim oyunun kilit eşleşmelerine:









SCALONİ



Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda forma giydiği günler geride kaldı ve Copa America'yı ülkesine getiren Lionel Scaloni şimdi büyük yıldızıyla Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor. 44 yaşındaki Scaloni, 2018'den beri görev yapıyor ve milli takım karnesinde 56 maçta 39 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yazıyor.



DESCHAMPS



Didier Deschamps, İtalya ve Brezilya'dan sonra Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanan ülkeler listesine Fransa'yı yazdırmak için bir kez daha finalde. 54 yaşındaki teknik adam, temmuz 2012'den beri görev yapıyor. Milli takım karnesinde 138 maçta 89 galibiyet, 26 beraberlik ve 23 mağlubiyet yazıyor.



MESSİ - TCHOUAMENİ



GRIEZMANN kadar olmasa da bu kupada orta sahanın her yerinde olan ve sağ kanada daha yakın oynayıp forvet arkasında ölümcül paslar ve koşular atan Messi'yi 2018'de iyi kontrol eden Kante bu turnuvada yok ama Fransızların genç yeteneği Tchouameni bu görevi üstlenecek. Kariyerinin en iyi Dünya Kupası performansını ortaya koyan Messi'ye elbette ki adam markajı yapabilmek mümkün değil ama Rabiot ve Tchouameni'nin görevi, Arjantinli oyuncular ile Messi arasındaki pas kanallarını kapatmak…









MBAPPE - MOLİNA



İNGILIZLERIN hızlı ve tecrübeli sağ beki Walker, Mbappe'nin kanadında fazla açık vermemişti ama finalın adı da tadı da başka. Fransız yıldızın deparlarına ve kısa mesafede attığı çalımlar karşısında durabilecek bir defans oyuncusu yok dünyada. Molina hücuma çıkmayı seven bir bek ama Mbappe tehdidi altındaki Arjantinli, Hakimi-Ziyech ikilisinin yaptığı gibi Fransızların soluna inmekte zorlanır. Finalin dengesini Fransa adına bozacak eşleşme olarak duruyor kağıt üzerinde.



GRİEZMANN - FERNANDEZ



2018 Dünya Kupası'nın 4 gol atan forveti 2022'de mükemmel bir orta sahaya dönüştü. Pogba ve Kante gibi iki önemli ismin olmadığı Fransa'nın orta sahasını toparlayan, asist ve şut paslarıyla lider olan, hem de kendi cezasına kadar gelip savunmaya katkı veren Griezmann bu kupanın en iyi 11'inde tartışmasız olacak. Arjantin'de ilk maça yedek başlayan ama kulüp formasıyla neler yaptığını bilen futbolseverlerin performansına hiç şaşırmadığı Enzo Fernandez, Paredes ve De Paul ile Fransızların orta sahasına karşı savaş verecek.









5 FİNALİN 2'SİNİ KAZANDI



1930: İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin, Uruguay'a 4-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.

1978: Arjantin, 48 yıl sonra evindeki finallerde favori olmasa da favori yapılan taraftı. Kempes'in yıldızlaştığı, finalin tabelasında Arjantin:3 Hollanda:1 yazıyordu.

1986: Meksika'da İngilizleri eliyle yıkan Maradona önderliğinde Arjantin'in finaldeki rakibi Batı Almanya idi.

2-0'dan 2-2'yi bulan Almanları yıkan gol bitime dört dak-i ka kalan Maradona'nın pası ile Burruchaga'dan geldi.

1990: Batı Almanya yetenekli jenerasyonu ile 4 yıl öncesinin rövanşını finalde Brehme'nin penaltısıyla aldı.

2014: Güney Amerika'daki ezeli rakibi Brezilya'yı hezimete uğratan Almanya'yı, Dünya Kupası finalinde 3. kez karşısında buldu Arjantin. Uzatmaların ikinci yarısında fileleri havalandıran Mario Götze, Arjantinlileri üzdü.



SON KUPA MÜZESİNDE

1998: Paris'te Brezilya'yı Zidane (2) ve Petit'in golüyle deviren Fransa, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

2006: Bir önceki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Fransızların, Berlin'deki rakibi İtalya idi. Zidane'nın Materazzi'yi kafa attığı final olarak tarihe geçen Dünya Kupası'nda 1-1 biten maçı İtalyanlar penaltılarla 5-4 kazanmıştı.

2018: EURO 2016'yı kaybeden ve genç jenerasyonuyla EURO 2020'ye "hazır" olması beklenen Fransa, Hırvatistan'ı finalde 4-2 yenmişti.



EŞİTLİK OLURSA ASİSTE BAKILACAK

DÜNYA Kupası'nın yıldızları şampiyonluğun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' için de yarışıyor. Mbappe ve Messi 5'er golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud (Fransa) ve Julian Alvarez'in (Arjantin) de 4'er golü bulunuyor. Gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak. Messi'nin 3, Mbappe'nin ise 2 asisti bulunuyor. Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak.



MESSİ İÇİN LOKMA



DÜNYA Kupası çılgınlığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı bir şekilde yaşandı. Esnaf Hikmet Işık, Arjantinli oyuncunun, Fransa maçında gol atması temennisiyle 2 bin kişiye lokma dağıttı. Işık, "Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de bir gol atıp Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık" dedi.



BİSİKLETTEN FUTBOLA



FİNALİ yönetecek Polonyalı hakem Szymon Marciniak 41 yaşında. Bisiklet sporunu bırakıp hakem olmaya karar veren Marciniak, Katar'da Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 ve Fransa'nın Danimarka'yı 2-1 mağlup ettiği maçları yönetti. Bugüne kadar düdük çaldığı en üst düzey maç U21 Avrupa şampiyonası finali olan Marciniak'ın, 1986 finalini yöneten Brezilyalı hakem Filho ile aynı gün (7 Ocak) doğmuş olması Arjantinliler için bir "işaret" olarak görülüyor.



KUPA TARİHİNDEN NOTLAR...



Almanya'nın 8 final ile önde olduğu kupa tarihinde Arjantin 6, Fransa 4. finaline çıkıyor.

Fransa kupayı kazanırsa, 1934-1938'de İtalya ve 1958 ve 1962'deki Brezilya'dan sonra kupayı arka arkaya kaldıran üçüncü ülke olacak.

1982 Dünya Kupası'ndan beri her finalde en az bir futbolcusu olan iki kulüp var: Bayern Münih ve İnter.

1934 ve 1938 finallerini Vittorio Pozzo ile kazanan İtalya'dan sonra Fransa da Deschamps ile arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan ülke olma peşinde.

Fransa kazanırsa Marcus Thuram, futbol tarihine Dünya Kupası kazanan ilk baba-oğul olarak geçecek. Baba, Lilian Thuram, 1998'de kazandığında oğlu Marcus bir yaşındaydı.