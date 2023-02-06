Son üç deplasmanında kalesinde 13 gol görüp, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor'un dibe vurmuş öz güveninin geri gelmesi için 12 saniye yetti… Muslera, geçmişte de yanlış pas tercihlerini yapmıştı. Baskı altındaki Torreira'ya oynayınca kısa kalan pası Trabzonspor affetmedi.

İyi zemin ama buz gibi soğuk hava ve kar yağışı altında ligin son şampiyonuna 1-0 geride başlıyorsanız işiniz Ümraniye maçından zordur. Galatasaray'da 8+3'ün torpillisi Barış Alper Yılmaz'ın problemi çalışarak geçecek gibi değil. Ne top tekniği ne de oyun zekası, onu bir kanat oyuncusu yapmaya yetmiyor. Diğer kanatta da Kerem iç kulvara kaçınca Okan Buruk'un takımı Dubois'le yeterince yüklenemedi. Beraberlik golü yine İcardi'nin zekası, çabuk ayaklarından gelen asist ve Mertens'in vuruşu ile geldi. Trabzonspor'un ilk yarıda uzun oynadığı topların geri dönüşünün kalesinde tehlike yaratacağını bile bile bu oyunu sürdürmesi Galatasaray'a fazla zorluk çıkarmadı. 46'da Buruk'tan beklenen değişiklikler geldi, meyvesini de Yunus'un kazandırdığı penaltı ile çabuk aldılar. 2-1 öne geçince Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki oyun planına geçti. Önde baskıyı kaldırıp, geçiş hücumlarıyla Trabzonspor kalesini zorladıklarında Uğurcan kalesinde devleşti. Tüm eksikleri ve kadro kapasitesiyle Trabzonspor'un yapabildiği bu. Bakasetas ve Uğurcan'la direndiler, İcardi bir asist, bir penaltı, 3 nefis servisle yine maçı çözen adam. 12 maçlık serinin sevinci elbette Muslera'nın sakatlanmasının hüznünün ardında.