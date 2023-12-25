Fenerbahçe devre arasından Cengizİsmail değişikliğiyle döndüğünde İsmail Kartal'ın, Fred'siz oyununda ne İrfan Can yarım Fred olabilmiş ne de Cengiz, İrfan Can. Tek taşını zorunlu yerinden oynatmış Kartal karşısında Okan Buruk fabrika ayarlarına dönmüş, Barış'ın alışmaya çalıştığı ama yeri olmayan mevki dışında herkes kendi pozisyonundaydı. Sanchez'in yokluğunda Kaan'ı iki mevki için hamle oyuncusu olarak kullanmak ve Demirbay'ı da Kolombiyalı'nın düzgün ayağının aranacağı pres karşısında iki stoperin arasına derine almak dersine iyi çalışılmış hamlelerdi.

Oyunu kanatlar belirleyecekti ve ilk yarıya imza atan da Barış Alper oldu. Hem savunmada hem de hücumda ezen fiziğiyle kanadında üstünlük kurarken, ilk yarıdaki tutuk Ferdi'nin önündeki Tadic de Boey'e zaten mağlup başlamıştı. Geçen sezon Galatasaray adına deplasmanda 3 gollü derbi galibiyetinin şifresi geçiş oyunuydu. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda ne rakibin pas oyununu kırabildi ne de çok çalışan ama derine gelirken pili biten Dzeko'yu pozisyona sokabildi. Kartal'ın 3 değişiklik yapması ve Batshuayi'yi son düdüğe iki dakika kala oyuna alması da bir teknik adamlık problemi… İsmail-King hamlelerinin ev sahibine enerji getirdiği doğrudur ama Fenerbahçe maçı geçen sezonun ikinci derbisinde olduğu gibi 5 hücum ve rakip kaleye sıfır isabetli şutla bitirdi. Takım oyunu alkışlık olan Galatasaray, Kadıköy'den 3 puan çıkartamadıysa bunun sebebi bir pozisyonda VAR ve çabukluğunu yitiren İcardi'nin 3 pozisyonda geç kalmasıdır. Geçen sezonun iki derbisinde tabelada farkı yaratan da buydu zaten.