Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçta baskılı oyunla toplam 50 hücum geliştiren Galatasaray'ın bu iştahlı oyunu, Sparta Prag karşısında da sürdüreceği belli. Ancak o 3 maçtan akllarda kalan, iyi başlanılan 90 dakikalarda Buruk'un takımının ilk golü kalesinde görmüş olması. Bunu Kopenhag ve United maçlarında telafi ettiler ama sadece ilk yarısında 16 hücumla boğdukları Bayern Münih'ten 3 gol yediklerini unutmamak lazım. Grup aşamasında bir sonraki maçla telafi imkânı var ama el-i minasyon turunda o iştahlı hücumlar kadar takım savunması da önemli.

Sparta Prag, üçlü defans oynayan ve oyun aklı olarak Kopenhag'a benzeyen bir takım. Yaptıkları alan savunmasında çok disiplinliler ve kazandıkları topları çok hızlı, dikine kanat oyuncularına aktarmayı başaran ve bunu da iyi yaptıklarını ligde ve Avrupa'daki performanslarıyla kanıtlamış bir takım. Galatasaray'ın hücuma çıkan beklerini, üçlü defans oynayan rakip önde karşılayacak. Böyle rakiplere karşı bitirilmeyen hücumların hepsi geçiş oyunuyla potansiyel tehlike. Özellikle orta sahada Kerem Demirbay ve 11'de çıkarsa Zaha'nın geçmiş maçlarda bu türden top kayıpları var. Santrforları Kuchta orta saha derinine gelip Galatasaray'ın ofsayt çizgisini uzak tutacak. Burada tehlike, iç kulvara giren hızlı kanat oyuncularının arkaya sarkması. Okan Buruk muhtemelen rövanşta, alacağı iyi bir skorun ardından oyunu sahasında kabul edip geçiş oynamayı tercih edecektir. Ama bugün yüzde 60 topa sahip olup rakibi boğarken fark yaratacak adam İcardi olmalı. Arjantinli geçen yıl şubat ayından itibaren Kerem ile fırtına gibi esmişti. Bu tur ve sonrası için benzer bir performans yola sağlam adımlarla devam etmek için elzem.