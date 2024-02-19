“Florya’nın havası başkadır” denilen, elle tutulmayan şeyin tarifi basit!

Tarih 12 Ocak 2024. Galatasaray, Sivas deplasmanından bir puanla dönmüş, o gün rejenerasyon idmanının ardından takıma akşam Galatasaray Adası'nda yemek olduğu tebliğ ediliyor. Okan Buruk ve yardımcılarının olmadığı yemeği düzenleyen, o günlerde "Ortalıkta görünmüyor" dezenformasyonunun öznesi Erden Timur... Karınlar doyduğunda garsonlar dışarı çıkartılıyor ve kim ne derdi varsa ortaya konuşsun deniliyor. O toplantının sebebi takvimde ilk yarıda puan kaybedilen Kayseri ve deplasmanda Trabzonspor maçlarının olması. Herkes mutlu ayrılıyor o gece adadan… "Florya'nın havası başkadır" denilen elle tutulmayan şeyin tarifi basit. Galatasaray kendini izole etmeyi öğrenmiş bir takım. Bunu parayla değil zamanla yaptılar. "Kim ne demiş"e kulaklarını kapatmayı, "Kim ne yapmış"ın derdine düşmeden kendi işini görmeyi öğrendiği günlerin üzerine çok takvim asılmış duvarlara…

Dolayısıyla "Eryaman'a bekliyoruz" diyenlerin ne dediklerini duymadan geldikleri zeminde ilk 45 dakikada sezonun hücum rekorunu (19) kırdılar. "Herkes işine bakmalı"nın yeşili az zeminindeki futbol gerçekleri bunlar.

Ankaragücü hiç giremedi oyuna. Arası bir dakika iki golle fişi çeken, devreye 3 farkla giden Okan Buruk'un takımında -özelikle- Sanchez ve Berkan mükemmel futbol oynadılar ve ikinci yarıda kendilerini Prag'a saklayıp "Stadyum Eryaman… Er mi yaman, bey mi yaman" ile döndüler İstanbul'a. Sadece kendi seçtiği müziği dinleyenlerin, sosyal medya şarlatanlarının "Comanchero"suna kulak tıkaması kadar normal ne var hayatta…